2019 feiert der Förderkreis sein 50-jähriges Bestehen. Da jetzt die Sponsoren feststünden gebe es Planungssicherheit und die Vorbereitungen könnten in Angriff genommen werden. Das Fest soll am 10. November 2019 stattfinden.

Im weiteren Verlauf der Versammlung ging es für die Mitglieder des Förderkreises aber auch noch um einige Regularien. So wurden die Protokolle der beiden zurückliegenden Versammlungen verlesen und genehmigt. In seinem Rückblick auf die vergangene Session zog Präsident Josef Pieper ein positives Fazit: Es sei eine rundum gelungene Session gewesen, an der auch der Schützenverein Lamberti Mark mit seinem Dreigestirn großen Anteil gehabt habe, schreibt der Fördrekreis.

Kassierer Carsten Bode legte seinen Bericht vor. Die Kassenprüfer Timo Rolofs und Martin Brinker bescheinigten Bode eine „einwandfreie, stets im Sinne des Förderkreises, geführte Buchführung“ wie es im Bericht heißt. Die Entlastung des Vorstandes erfolgte einstimmig.

Am 30. Juni (Samstag) feiert der Förderkreis sein Sommerfest. Es wird von Martin Brinker und Martin Gemen vorbereitet. Das Fest diene traditionsgemäß der Vorbereitung auf die neue Session, in der der Schützenverein Oster das Dreigestirn stellen werde, informiert der Förderkreis abschließend.