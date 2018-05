„Nach kurzer Begrüßung und einleitenden Worten führte Stadtarchivarin Karin Schlesiger die Schüler durch das 1899 erbaute Gebäude, die einstige luxuriöse Heimstätte der Industriellen-Familie Laurenz“, schreibt die Schule in einem Pressebericht.

Nach diesem ersten Einblick in den Alltag der Familie Laurenz beschäftigen sich die Schüler mit von Karin Schlesiger vorbereiteten Themen rund um die Epoche der Industrialisierung, ihren Verlauf in und ihre Auswirkungen auf Ochtrup und seine Bevölkerung seit Mitte des 19. Jahrhunderts. In Partnerarbeit werteten die Jugendlichen verschiedene Originalquellen aus, während die Stadtarchivarin Kleingruppen durch die Räume des Archivs führte. „Neben spannenden Einblicken in die Arbeit eines Archivars konnten die Schüler hier in den Ausgaben der Lokalzeitungen ihres jeweiligen Geburtstages stöbern“, berichtet das Gymnasium. „Johannes Althoff staunte nicht schlecht, als er dabei auf seine eigene Geburtsanzeige stieß.“

Die Arbeitspausen verbrachten die Jugendlichen gemeinsam im Stadtpark. „Insgesamt kann man von einem äußerst gelungenen Tag im Stadtarchiv sprechen, an dessen Ende alle Beteiligten viele neue Erkenntnisse über die Entwicklung unserer Stadt und Region mitnahmen“, schreibt die Schule in ihrem Bericht. Ein besonderes Lob gab es für Och­trups Stadtarchivarin. Karin Schlesiger habe den Tag für die Mädchen und Jungen akribisch und kompetent vorbereitet, so die Schule in ihrem Bericht abschließend.