Schreiben wie vor 100 Jahren

Eine alte Form der Handschrift mit Schiefertafel und Griffel selbst ausprobieren oder verschiedene Arten von Glasmalerei bei einer geführten Radtour unter die Lupe nehmen – neben vielem Bewährtem hält der internationale Museumstag in Ochtrup auch wieder einige neue Programmpunkte bereit. Am 13. Mai (Sonntag) haben alle Neugierigen zwischen 11 und 18 Uhr die Gelegenheit, auf vielfältige Weise in die Geschichte der Töpferstadt einzutauchen.

Ihr Browser unterstützt keine IFrames.

► Töpfereimuseum: Um 11 Uhr eröffnet Bürgermeister Kai Hutzenlaub den Museumstag und gleichzeitig die Ausstellung „Kopfsalat“. Sechstklässler der Realschule präsentieren ihre Tonfiguren zum Thema „Frisuren“, die sie im Rahmen einer vom Töpfereimuseum begleiteten Unterrichtsreihe erstellt haben. „Die Kinder sind total stolz auf ihre Arbeiten und finden es ganz toll, dass ihre Werke öffentlich Platz finden“, verrät Doris Kuhlbusch, Schulleiterin und Kunstlehrerin. „Kopfsalat“ wird bis zum 17. Mai (Donnerstag) zu sehen sein. Am Museumstag dürfen sich die Besucher des Töpfereimuseums außerdem an der Drehscheibe versuchen. „Darüber hinaus ist mit Lisa Eiling die letzte traditionell arbeitende Töpferin aus der Umgebung beim Museumstag vertreten“, kündigt Tanja Withut vom Töpfereimuseum an. Zwischen 12 und 14 Uhr tritt Frank Hasenklever mit seinem Mitsingprogramm für Kinder auf.

► Puppen- und Spielzeugmuseum: „Ich fände es ganz toll, wenn es in Ochtrup ein Mitmachmuseum gäbe“, sagt Betty Schürmann. Zumindest am Museumstag erfüllt sie sich ihren Wunsch selbst und zeigt unter dem Titel „60 Jahre Lego-Stein – 60 Jahre Kreativität“ nicht nur alte und neue Lego-Modelle, sondern lädt auch Kinder zum Bauen ein.

► Bergwindmühle: Ein Aktionsprogramm für Groß und Klein erwartet die Besucher der Bergwindmühle. Bei gutem Wind wird auch wieder gemahlen.

► Stadtarchiv : „Wir haben uns für ein Thema entschieden, das alle Generationen ansprechen soll“, kündigt Stadtarchivarin Karin Schlesiger an. Das lautet: „Mit Griffel und Feder – Schreiben wie vor 100 Jahren“. Im Wintergarten der Villa Winkel wird ein Klassenzimmer nachgestellt, inklusive Kaiserporträt, Schulbüchern, Ranzen und mehr. In den angrenzenden Räumen können sich die Besucher mit Quellen vertraut machen und sich selbst in der Kurrentschrift versuchen. „Die Tintenfässer sind gut gefüllt“, lädt Schlesiger zum Ausprobieren ein. Um 14 Uhr hält Sabine Jarnot, Archivarin in Metelen und Hörstel, einen Vortrag zur „Alphabetisierung auf dem Lande“.

► Villa Winkel: Auf vielfältige Weise kulinarisch verwöhnen lassen können sich die Besucher vom Seniorencafé Villa Winkel und dem Verein Miteinander Ochtrup – mit Kaffee und Kuchen sowie Falafel, Baglava und Tee. Außerdem gibt es Informationen zum ehrenamtlichen Engagement in der Flüchtlings- und Integrationsarbeit. Auch für Unterhaltung ist gesorgt: Um 13 Uhr treten die Ochtruper Volksmusikanten auf, um 15 Uhr beginnt das Mitsing-Programm für Kinder mit Frank Hasenklever.

► Radwanderung: „Wir schwingen uns aufs Fahrrad“, lädt Dr. Guido Dahl zu einer Radwanderung mit ästhetischem Anspruch ein. Um 15 Uhr geht es in der Villa Winkel los. Die etwa zweistündige Tour führt über den Oster-Friedhof bis zur Marienkirche. Dabei stehen sakrale und profane Glasmalerei im Fokus. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

► Leineweberhaus: Textilgeschichte lebendig werden lässt der Leineweberverein in seiner Dauerausstellung und stellt dabei nicht nur verschiedene Materialien, sondern auch alte Handwerkstechniken vor.