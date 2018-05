Am Wochenende (4. bis 8. Mai) feiert der Schützenverein Alt- und Bollhorst sein traditionelles Schützenfest. Unter der Leitung von Oberst Jörg Cysarz sowie Hauptmann Andreas Bertels soll am Sonntag (6. Mai) der Auftakt zur Schützenfestsaison stattfinden. Der Verein sucht einen Nachfolger für das amtierende Königspaar Marion und Ludger Luetkehues. Höhepunkte des Festes sind laut einer Pressemitteilung die Schützenmesse am Samstag (5. Mai) um 17 Uhr in der Lambertikirche, das erstmals durchgeführte Jugendschießen mit anschließenden Jugendball, sowie das Vogelschießen am Sonntag ab 16 Uhr auf dem Schützenplatz nahe Beckers See in der Wester. Alle Freunde und Gönner des Vereins sind eingeladen, das Vogelschießen zu verfolgen oder die eine oder andere Tasse Kaffee am Kuchenbuffet im Festzelt zu sich zunehmen, schreibt der Verein.