Ochtruper Volksmusikfestival am 27. Mai

Ochtrup -

Nach dem Erfolg des ersten Volksmusikfestivals vor zwei Jahren gibt es in diesem Jahr eine Neuauflage. Am 27. Mai (Sonntag) werden ab 11 Uhr elf Musikgruppen in der Stadthalle mit volkstümlichen Melodien zum Schunkeln und Mitsingen einladen.