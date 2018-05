Es handelt sich um bearbeitete Sandsteinquader, die insgesamt etwa zehn Tonnen schwer sein dürften. Auf Anfrage dieser Zeitung hin teilte ein Pressesprecher der Polizei mit, dass die Platten allesamt 15 Zentimeter stark seien, ansonsten jedoch unterschiedliche Maße aufwiesen – zwischen 15 mal 40 und 30 mal 60 Zentimeter. Die Blöcke bedecken, im Verbund verlegt, eine Fläche von etwa 25 Quadratmetern.

Nach Angaben des Geschädigten dürfte der Diebstahl im Zeitraum zwischen dem 16. März und dem 20. April erfolgt sein, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Die Blöcke waren auf dem Marktplatz gelagert und für die Sanierung der historischen Wallanlagen vorgesehen.

Aufgrund des hohen Gewichts dürfte zum Abtransport ein Lkw eingesetzt worden sein, so die Polizei. Die Beamten suchen Zeugen, die am Marktplatz verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder nähere Angaben zum Verbleib der Sandsteinblöcke machen können. Hinweise an die Polizei Ochtrup (Telefon 0 25 53/93 56 41 55).