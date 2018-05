Im Johanneshaus in Lan­genhorst sowie im Pfarrheim „Die Brücke“ in Welbergen sind betreute Spielgruppen für zwei- bis dreijährige Kinder eingerichtet. „An zwei Vormittagen in der Woche spielen die Kinder nach einer behutsamen Eingewöhnungszeit ohne Mama und Papa mit anderen Kindern. Sie singen, kneten, hören Geschichten, turnen und toben“, schreibt die Familienbildungsstätte. Sie könnten so erste Erfahrungen in einer kleinen Gruppe von acht bis zehn Kindern sammeln und lösten sich behutsam vom Elternhaus. Geleitet werden die Spielgruppen von einer Erzieherin und einer erfahrenen Ergänzungskraft. Beide Gruppen finden von 9 bis 11 Uhr statt. Ausflüge und Waldtage sowie Elternabende runden das Angebot ab.

Zum Thema Eltern können sich unverbindlich informieren. Schriftliche Anmeldungen: FBS, Mühlenstraße 29, 48431 Rheine, E-Mail info@fbs-rheine.de. Weitere Auskünfte erteilt Kirsten Markgraf (Telefon 0 59 71 / 98 82 19). ...