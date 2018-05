Die Trampler-Truppe trudelt tröpfchenweise ein – und alle haben ihr Arbeitsgerät dabei. „Naja, ich würde sagen, es sind mehr unsere Freizeit-Untersätze“, schmunzelt Hermann Küper, als er seine wackeren Mitradfahrer an diesem Donnerstag auf seinem Hof an der Rosenstraße begrüßt. „Da kannste die Uhr nach stellen“, ergänzt Josef Hundehege, „Immer donnerstags um 14.30 Uhr ist Treffen bei Hermann – und dann heißt es: Aufsitzen auf die Drahtesel und ab dahin, wo es schön ist – seit 20 Jahren.“

Hermann Küper hat nachgerechnet. „Im Mai 1998 sind wir das erste Mal gemeinsam losgejuckelt. Wir kannten uns als Nachbarn, Arbeitskollegen und einige noch aus der Rosenschänke.“ Diese mittlerweile geschlossene Kneipe war lange Jahre das gastwirtliche Zentrum im Wohngebiet. Wenn man so will, könnte man die Fahrradfreunde auch die „Rosenschänke-Boys“ nennen. „Wir alle haben Spaß am Radeln, es tut uns allen gut, man hat ein Ziel und bleibt im Kontakt“, kennt Hermann Küper, der damals mit Josef Hundehege die Gruppe gründete, das Rezept dieser Leezen-Gilde nur zu genau.

„Werner Röcker pflegt jedes Mal zu sagen: ‚Mensch, das war wieder der schönste Donnerstag in dieser Woche‘, wenn wir von einem Ausflug zurückgekehrt sind. Und er hat einfach Recht“, sagt Heinrich Stücker, dem man wie den anderen ansieht, dass er sich stets auf die abwechslungsreichen Touren freut. „Nun ja, die Technik der Fahrräder hat sich geändert. Mittlerweile fahren die meisten diese Pedelecs oder E-Bikes“, erläutert Friedbert de Jager und blickt auf sein Handy. „Aber eine Routen-App brauchen wir nicht, wir haben ja Hermann“, stellt Alfons Sahle fest. Er und einige andere fahren mittlerweile auch stramm mit Helm. „Warnwesten haben wir immer dabei. Vor allen dann, wenn wir einmal im Jahr eine richtige Tagesfahrt machen“, betont Hermann Küper und freut sich, dass auch Karl Sahle, Willi Krabbe, Heinz Wilken, Günter Reining, Wilhelm Scheipers, Bernhard Kuhmann, Bernd Höfting und Werner Arning eingetroffen sind. „Alles solide Baujahre zwischen 1937 und 1951“, bemerkt Küper. Ausflugsziele schlagen alle vor und mitunter wird bei jedem abwechselnd gegrillt.

Pause muss auch sein. Foto: Martin Fahlbusch

Übrigens seit zehn Jahren sind auch die Ehefrauen „aufs Rad gekommen“ und trampeln selbstständig. „Und das ist auch gut so“, macht Hedwig Küper verschmitzt klar. Nur, wenn der besondere Fietzen-Geburtstag gefeiert wird, dürfen Hedwig und Gisela, Anni und Veronika, Tina und Gisela sowie Hedwig und Anni und natürlich auch Gisela beim großen Grillfest dabei sein. „Es könnte sein, dass es nicht nur Würstchen gibt“, schaut Hermann Küper schon mal in die nahe Zukunft.Dieses Mal geht es für die Männer nach Suddendorf und die Damen mit den vielen gleichlautenden Vornamen sind noch nicht ganz sicher, wohin es gehen soll.

Kleine Marschverpflegung haben beide Trupps übrigens immer dabei. „Gilt es, einen Geburtstag zu feiern, darf auch schon mal eine gekühlte Pulle mit“, weiß Josef Hundehege. Den Fahrradelan bremse übrigens nur miesestes Wetter oder wenn es aus Kübeln schütte – also ganz, ganz selten. Und mittlerweile sei das Münsterland ja auch schneesicher – also sicher vor Schnee, klärt Heinrich Stücker auf.