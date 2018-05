Verfahren gegen Ochtruper wird eingestellt

Zunächst überraschte der Angeklagte mit einem Befangenheitsantrag gegen die Richterin, die allerdings derzeit wegen Mutterschutz gar nicht im Dienst und daher auch nicht mit dieser Strafsache befasst war. Der Antrag wurde vom Vorsitzenden Richter mit eben dieser Begründung abgelehnt.

Wie der Richter dem Angeklagten vorhielt, sei die Strafsache bereits verhandelt worden. Seinerzeit wurde das Verfahren gegen Auflagen eingestellt. So sollte der Angeklagte ein Anti-Aggressionstraining absolvieren. Diese Auflage wurde jedoch vom Angeklagten nicht erfüllt.

Ziel des Verfahrens, so der Richter, sollte sein, die Angelegenheit mit für alle Beteiligten akzeptablen Bedingungen zu einem Ende zu bringen. Nach einer Beratungspause einigte sich das Gericht mit dem Angeklagten, seiner Verteidigerin und der Staatsanwaltschaft darauf, das Verfahren vorläufig einzustellen. Als Auflage wurde dem Angeklagten aufgegeben, innerhalb von vier Monaten nachzuweisen, dass er an einer Anti-Aggressionsmaßnahme teilnimmt. Zudem muss er 300 Euro Geldbuße an eine gemeinnützige Einrichtungen zahlen.