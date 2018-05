Der Spielmannszug Nachtigallen bietet am Sonntag (6. Mai) ab 10.30 Uhr eine Offene Probe im Probenraum im Stadtmusikhaus, Oster 233 an. Interessierte Eltern und Kinder sind eingeladen, sich über die Ausbildung im Spielmannszug Nachtigallen zu informieren – und auch direkt mitzumachen. „Für das leibliche Wohl ist gesorgt und die Kinder kommen auf ihre Kosten“, verspricht der Verein in der Mitteilung. An diesem Tag sei zudem erstmals „Nobby“ – die Nachtigall“ mit von der Partie. Das Vögelchen ist das Maskottchen der Kids, die sich in der Ausbildung des Spielmannszugs Nachtigallen, befinden.