Brüder sollen Schaden wieder gutmachen

Den beiden Männern wurde vorgeworfen, im April des vergangenen Jahres eine Person misshandelt und bei einer Randale in einer Ochtruper Gaststätte einen nicht unerheblichen Sachschaden verursacht zu haben. Da beide Angeklagten nach kurzer Beratung mit ihren Verteidigern durch ihren Dolmetscher erklären ließen, dass sie sich nicht zu den Vorwürfen äußern werden, ordnete der Richter die Vernehmung der geladenen Zeugen an.

Der geschädigte Gastwirt gab zu Protokoll, dass die drei Angeklagten (einer war unentschuldigt nicht erschienen), gegen 3.30 Uhr an der Garderobe Jacken und Mäntel durchsuchten. Trotz klarer Aufforderung und erteiltem Aufenthaltsverbot durch den Wirt verließen die Angeklagten die Gaststätte nicht, sondern kamen durch den hinteren Eingang wieder herein. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurde der Wirt niedergeschlagen und am Boden liegend getreten, wobei er eine Platzwunde an der Stirn erlitt.

Von außen flogen dann Steine von der nahe gelegenen Baustelle, Gullydeckel, Flaschen und sogar Fahrräder gegen die Hauswand und die Fensterscheiben. Da jedoch weder der Gastwirt noch eine weiterer Zeuge nicht mit definitiver Sicherheit sagen konnten, welcher der Angeklagten genau welche Tat begangen hatte, war eine eindeutige Schuldzuweisung nicht möglich. Als sicher könne jedoch gelten, dass alle drei Beschuldigten an den Taten beteiligt waren, stellte das Gericht fest.

Wie der geschädigte Gastwirt mitteilte, betrug der Sachschaden insgesamt etwa 1000 Euro. Da zwar mehrere Eintragungen im Strafregisterauszug verzeichnet waren, jedoch keine einschlägigen Straftaten, schlug der Richter vor, dass die beiden Angeklagten den entstandenen Schaden ersetzen sollten – dann sei unter Umständen eine Einstellung des Verfahrens möglich. Die Verteidiger wiesen diesen Vorschlag zunächst zurück, da einer der beiden wegen anderer Straftaten derzeit in der JVA Münster einsitze, der andere kein geregeltes Einkommen und zudem eine Familie mit zwei Kindern zu versorgen habe. Nach einer Beratungspause stimmten die Angeklagten zu, den Schaden zumindest teilweise wieder gut zu machen. Den fehlenden Teil solle der nicht erschienene Angeklagte tragen, so dass der Schaden nahezu vollständig ersetzt werde.

Nach kurzer Beratung entschied das Gericht, das Verfahren vorläufig einzustellen. Voraussetzung sei, dass beide ab Juli je 300 Euro in sechs Monatsraten an den geschädigten Gastwirt überweisen. Nur wenn diese Auflage vollständig erfüllt sei, werde das Verfahren endgültig eingestellt.