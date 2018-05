Wenn Pfarrer Anthony Arockiam durch Ochtrup geht, kommt es nicht selten vor, dass die Leute ihm zuwinken und ihn mit „Hey, Anthony“ begrüßen. „In dieser Gemeinde“, stellt er fest, „habe ich Heimatgefühle entwickelt.“

Neun Jahre wirkte der Geistliche aus Indien in der Pfarrei St. Lambertus. 2007 kam er das erste Mal. Fünf Jahre später kehrte er für zwei Jahre zurück in sein Herkunftsland. Seit 2014 verstärkt er wieder das Pfarrhausteam in Ochtrup. Doch nun beruft sein Orden ihn wieder an einen anderen Ort. Und der liegt in der Diözese Dindugal in Südostindien, wo Arockiam leitender Pfarrer der Gemeinde Sendurai sein wird.

„Blühe dort, wo du hingepflanzt wirst“, sei ein Zitat des heiligen Franz von Sales, dessen Orden er angehöre, erzählt der Geistliche. Angelehnt an diesen Leitgedanken sehe der Orden für seine Geistlichen immer wieder neue Wirkungsstätten vor. „Einerseits freue ich mich auf die neue Herausforderung. Trotzdem gehe mit viel Wehmut. Das fühlt sich an, als würde ich ein Zuhause verlassen“, sinniert der 53-Jährige.

Dann erzählt er von seiner Zeit in St. Lambertus. „Das war ein wunderbares Miteinander im Pfarrhaus. Hier herrscht echte Teamkultur. Wir haben gemeinsam gebetet, Gespräche geführt und auch die Mittagsmahlzeit gemeinsam eingenommen. Das alles nehme ich gern als Anregung mit nach Indien.“

Sein pastoraler Dienst, berichtet Arockiam, habe ihn auch in die Familien geführt, wo er die Menschen sowohl bei freudigen als auch traurigen Anlässen begleitet habe. Ein kleines Wesen bei der Taufe im Leben willkommen heißen und die jungen Familien mitnehmen auf Gottes Weg, das habe ihm besonders viel Freude bereitet. „Aber auch die Gespräche mit Menschen im Alter, in der letzten Lebensphase oder mit Kranken und Sterbenden haben mir sehr viel bedeutet. Das waren oft sehr intensive Glaubensgespräche, die mich nachdenklich stimmten“, erinnert sich Arockiam. Er habe sich stets verbunden gefühlt mit der Bevölkerung von St. Lambertus.

Auch mit den Ochtruper Vereinen. „Ich habe mit ihnen Andachten gefeiert und wenn sie es wünschten, habe ich über Indien erzählt. Das alles hat mich sehr bereichert“, blickt er auf das bunte Gemeindeleben mit all seinen Traditionen zurück. Zum Beispiel die Schützenfeste. „Das war für mich eine völlig neue Erfahrung“, bemerkt er. Beeindruckt habe ihn die Verbundenheit der Schützen mit der Kirche. „Sie beginnen ihr Fest mit einem Gottesdienst und laden einen Geistlichen ein, der dann mitmarschiert und den zweiten Schuss nach dem Bürgermeister macht. Das war ich auch schon mal dabei“, berichtet Arockiam lachend.