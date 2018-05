Schlitze stemmen ohne Klagen

Stück für Stück arbeitet sich Frank Hippe am Freitagmorgen vorwärts. An der Wand gegenüber müht sich seine Tochter Vanessa ab. Während der Bauherr allerdings mittels eines Bohrhammers die Schlitze für die Elektrik im neuen Haus seiner Eltern stemmt, müssen es bei der 20-Jährigen Hammer und Meißel tun. Doch Klagen sind keine zu hören – und das liegt nicht nur an der lauten Musik, die das Tun von Vater und Tochter beschallt. Der Hausbau ist ein Familienprojekt. Alle packen mit an, und die Leser dieser Zeitung dürfen den Bauherren dabei über die Schulter schauen.

„Es ist wieder einiges passiert“, freut sich Frank Hippe über den deutlich sichtbaren Baufortschritt. Nach dem Richtfest am vergangenen Wochenende haben die Mitarbeiter der Firma Benker und Wessendorf aus Ahaus mittlerweile schon die Folie aufgezogen und auch die Verlattung des Dachs ist in Teilen bereits angebracht. Oben auf dem Haus thronen die Pakete mit Dachpfannen. „Der Kran wird heute abgebaut. Deshalb sind die Pakete schon oben“, erklärt Frank Hippe und versucht vergeblich, sich den kalkigen Staub aus dem Haar zu wischen. Er hat sich an diesem Tag extra freigenommen, um ein bisschen was zu schaffen.

Fehler behoben

Fast jeden Abend schauen er und seine Frau Iris ohnehin auf der Baustelle vorbei. So auch am vergangenen Sonntag. „Da kann man dann in Ruhe gucken und es fallen Dinge auf, die sonst vielleicht nicht aufgefallen wären“, erzählt der Ochtruper. Zum Beispiel der Dachüberstand. Den wollten er und seine Eltern eigentlich ein bisschen breiter haben. „Am Sonntag haben wir festgestellt, dass er aber nur knapp 50 Zentimeter breit ist“, erzählt Frank Hippe. Mittlerweile ist der Fehler schon behoben und der Überstand auf 63 Zentimeter gewachsen.

Abenteuer Hausbau, Teil 6: Schlitze stemmen 1/33 Auf der Baustelle von Familie Hippe/Menze geht es zügig weiter. Am Freitag waren die Bauherren selbst am Werk. Sie stemmten Schlitze für die Elektrik. Foto: Anne Steven

Was den Hippes ebenfalls auffiel: Die Dämmung der Garagen­decke fehlte noch. „Die stand wohl nicht in der Baubeschreibung. Da habe ich nicht aufgepasst“, ärgert sich der Bauherr. Nun musste er diese Arbeiten nachträglich mit aufnehmen lassen. „Das kostet jetzt natürlich extra. Aber wir haben die Garage schon rundherum gedämmt. Die Decke auszulassen wäre Quatsch“, weiß der Ochtruper und zuckt die Schultern.

Dicke Kabel-Büsche lugen aus der Decke

Im Rohbau nimmt jetzt der Lärmpegel deutlich zu. Von der Musik aus dem Radio ist kaum noch etwas zu hören. Nebenan macht sich Vanessas Freund Alexander Brink ans Werk. Er arbeitet als Elektriker bei der Firma Albers in Ochtrup und sein Fachwissen ist für das Familienprojekt natürlich Gold wert. Gemeinsam mit den Hippes und Menzes hat er den kompletten Bungalow durchgeplant und festgelegt, wie viele Steckdosen wo hinkommen. Die Kabel haben sie in die Decke verlegt.

„Da muss natürlich frühzeitig alles klar sein“, weiß Frank Hippe. Er ist mit dieser Lösung zufrieden. Alternativ hätten die Kabel auch im Boden verlegt werden können. Doch so trample später wenigstens niemand über die Kabel, meint der Bauherr. Und so lugen nun in jedem Raum dicke Kabel-Büschel aus der Decke hervor. Ja, und darunter sind Vater und Tochter damit beschäftigt, die Schlitze zu stemmen und die Löcher für die Steckdosen zu bohren.

Immer einen Schritt vorausdenken

Als nächstes muss sich Frank Hippe überlegen, wo die Leitungen für die geplante zentrale Staubsaugeranlage verlegt werden sollen. „Da muss ich gucken, dass ich dem Installateur nicht in die Quere komme“, überlegt Frank Hippe. Immer muss er einen Schritt vorausdenken und schon die nächsten Aktionen im Kopf haben. Nur dann könne alles reibungslos ineinandergreifen.

Apropos: Vanessa hat inzwischen Hammer und Meißel zur Seite gelegt. Abwartend schaut sie um die Ecke. „Du hast Hunger, stimmt‘s?“, erkundigt sich ihr Vater wissend. Das Nicken der 20-Jährigen kommt aus tiefsten Herzen. „Ja, ich weiß, ich hab schon wieder den 11-Uhr-Zug verpasst“, meint er schmunzelnd und macht sich auf den Weg. Schließlich muss die Familie auch auf der Baustelle versorgt werden. Ein ordentlich Frühstück ist da Pflicht.