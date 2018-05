Verfolgungsjagd mit Haftstrafen geahndet

Die Verkäufer, zwei Heranwachsende aus Ochtrup, hatten jedoch gar kein Fahrzeug anzubieten, sondern versuchten, bei dem Treffen die geforderte Summe unter Vorhaltung eines Schlagrings und Pfefferspray zu erpressen. Den vermeintlichen Golf hatten sie frei erfunden. Als die Käufer vorgaben, kein Geld dabei zu haben, flüchteten die jungen Ochtruper auf Fahrrädern. Die Kaufinteressenten verfolgten sie mit ihrem Pkw. Ein Ochtruper wurde angefahren, prallte gegen einen Baum und blieb schwer verletzt liegen. Der Zweite rollte über die Motorhaube, fiel auf die Straße.

Am Freitag wurde der Prozess gegen die beiden Männer aus Aurich am Amtsgericht Rheine fortgesetzt. Das Schöffengericht verurteilte einen von ihnen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, gefährlicher Körperverletzung, falscher Verdächtigung und uneidlicher Falschaussage zu zwei Jahren und sechs Monaten ohne Bewährung. Der Staatsanwalt hatte drei Jahre gefordert, die Verteidigung Freispruch. Der Führerschein wurde sofort beschlagnahmt und für ein Jahr entzogen. Gericht und Staatsanwaltschaft waren überzeugt, dass dieser 29-Jährige der Fahrer gewesen sei, obwohl er das bestritt. Sein 30-jähriger Bruder wurde wegen Vortäuschens einer Straftat und zwei uneidlicher Falschaussagen zu einem Jahr mit Bewährung verurteilt. Er muss zudem 2500 Euro an den Kinderschutzbund zahlen. Sein Anwalt kündigte Berufung an.

Die beiden Heranwachsenden aus Ochtrup waren bereits 2015/2016 wegen schweren Raubes zu Jugendstrafen verurteilt worden. Einer bekam drei Jahre, sein schwer verletzter Mittäter zwei Jahre mit Bewährung. Er ist heute noch erheblich durch sein Schädel-Hirn-Trauma beeinträchtigt. In den früheren Prozessen sollen die am Freitag Angeklagten ihre Falschaussagen getätigt haben. Sie sprachen seinerzeit von einer Pistole, die auf die gerichtet worden sei – Grund dafür, warum sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren hätten. Dieser Darstellung glaubte das Gericht indes nicht.