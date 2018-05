Für alle Besucher werden einfache Stücke gemeinsam einstudiert, heißt es in der Ankündigung. Gäste und Teilnehmer sind eingeladen, ihre Instrumente mit zubringen und das Zusammenspiel vieler Akkordeons zu erfahren. Das bestehende Orchester mit seinen aktuell acht Mitspielern wird einige Stücke aus dem Repertoire zum Besten geben und freut sich über Zuwachs aus allen Altersgruppen. Die regelmäßigen Proben finden immer dienstags um 20 Uhr statt. Anmeldung und weitere Infos an der örtlichen Musikschule unter Telefon 0 25 53/93 98 16.

Das Spielen in einem Orchester ist die praxisnahe Ergänzung zum regelmäßigen Musikschulunterricht. Die Schüler werden schnell merken, wie sich das gemeinsame Musizieren positiv auf die Musikalität und die individuelle Beherrschung des Instrumentes auswirkt, heißt es in im Pressetext der Musikschule. Die Liedauswahl richtet sich nach den Wünschen und Fähigkeiten der Teilnehmer.

Das Akkordeon ist als volkstümliches Instrument weit verbreitet. Die Tonerzeugung erfolgt mit durchschlagenden Zungen, die über den sogenannten Balg mit Druckluft versorgt werden. Beim Akkordeon erklingt beim Ziehen und Drücken des Balgs der gleiche Ton. Akkordeons gibt es in verschiedenen Bauformen und Größen. Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal ist dabei, ob die rechte Hand auf Tasten oder Knöpfen spielt. Anfänger lernen auf dem Tastenakkordeon. Die Literatur für das Akkordeon erschöpft sich keineswegs in der volkstümlichen Musik. Der Klang des Akkordeons ist in vielen traditionellen und modernen Musikstilen zu hören.

Dozentin Monique Kokkeler ist bereits seit über 15 Jahren beim Musikschulzweckverband tätig und hat vielen großen und kleinen Akkordeonspielern ihre große Leidenschaft näher gebracht. Zudem ist sie als Sängerin, Pianistin und Dirigentin ein musikalisches „Allround-Talent“.