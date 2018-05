Die weiteste Anreise hatte eine einstige Mitschülerin aus Basel in der Schweiz. Nach einem gemeinsamen Mittagessen im Landgasthof Althof besichtigte die Gruppe das Landschulmuseum in Steinfurt-Sellen. Dort gab es eine Schulstunde wie in früheren Zeiten. Bei vielen Teilnehmern wurden so Erinnerungen an ihre Schulzeit in der Volksschule in Langenhorst geweckt.