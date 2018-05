„Der Bummeltag ist immer das Schönste“, findet Gert Wetter vom Schützenverein Wester. In der Bauerschaft habe es Tradition, an diesem letzten Tag das Schützenfest in gemütlicher Runde ausklingen zu lassen. „Man macht noch einen Rundgang durch die Nachbarbezirke, trinkt hier und da noch etwas“, beschreibt Wetter den legeren Ausklang.

In einigen Vereinen wird zudem das Schützenfest offiziell beerdigt. Eine Beerdigung ist eigentlich etwas Trauriges. Nicht so beim Schützenfest. „Das kann sogar sehr lustig sein“, erzählt Ludger Wiechers vom Schützenverein Lamberti-Mark. Gerade für die Mitglieder des Festvorstandes falle dann sämtliche Verantwortung ab und sie könnten ausgelassen feiern. Unter die Erde kommt übrigens eine Flasche Schnaps.

Beim Berger Schützenverein denken sich die Mitglieder des Festvorstandes oftmals noch eine kleine Zeremonie aus – nicht selten verkleiden sie sich dazu – bevor die Kornflasche im Garten des Königs vergraben wird, erzählt Vorsitzender Frank Bussmann.

Auch beim Schützenverein Niederesch gibt es am Tag nach dem Königsball noch einen Familienfrühschoppen – inklusive Kinderbelustigung. „Das ist dann der dröhnende Abschluss für den Festvorstand“, plaudert Schriftführer Walter Heying aus dem Vereins-Nähkästchen. Nicht selten münde die ausgelassene Stimmung in einem Eimer Wasser, der sich über ein Vorstandsmitglied ergieße. „Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht dazwischen gerät“, erzählt Heying lachend. Trotzdem dürfe man sich diese letzte Veranstaltung im Programm des Schützenfestes auf gar keinen Fall entgehen lassen.