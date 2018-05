Meist nach dem Kirchgang und vor dem Vogelschießen ziehen die Schützen in Begleitung von Spielmannszug und Blaskapelle zum Ehrenmal ihres Vereins und lauschen dort den Klängen des großen Zapfenstreichs. Die ursprüngliche Militärzeremonie dauert etwa 20 Minuten und beinhaltet neben weiteren Stücken auch das Spielen der Nationalhymne. Oft legen die Schützenverein in diesem Rahmen einen Kranz an ihrem Ehrenmal nieder und gedenken der Toten. Mit Fackelträgern eingerahmt entsteht so eine sehr feierliche Atmosphäre.