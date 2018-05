Die besondere Atmosphäre „unter der Vogelstange“ weiß auch Stefan Pelster vom Schützenverein Alt- und Bollhorst zu schätzen. Einmal den Wettbewerb der Königsanwärter von Anfang bis Ende mitzuerleben, das gehöre einfach dazu, findet Judith Bender vom Damenschützenverein. „Und wenn man dann mit den Damen in schwarz und weiß in der Runde steht. Das ist schon toll“, schwärmt die Vorsitzende.

In der heißen Phase des Schießwettbewerbs wird jeder Schuss von den Umstehen mit „Ohs“ und „Ahs“ kommentiert. Da komme echte Wettkampfstimmung auf, berichten die Vereinsvertreter. „Diese Spannung macht es dann aus“, fasst Stefan Pelster zusammen. Liegt der Vogel am Boden, thront die neue Majestät meist auf den Schultern der Mitbewerber. Und die Leute in den hinteren Reihen recken die Hälse, wer es denn nun geworden ist. Der Name der frisch gebackenen Majestät macht dabei schneller die Runde, als die Schützenbrüder gucken können. Und wenn dann mal einer ob der plötzlichen Königswürde kalte Füße bekommt, ist seine Flucht ebenfalls schnell kein Geheimnis mehr. Doch der Fairness halber sei erwähnt: Die meisten Majestäten freuen sich über ihre Königs- oder Kaiserwürde. Dass mal einer „stiften“ geht, bleibt die absolute Ausnahme.