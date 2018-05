„Das ist schon gewaltig“

Zu den Dingen, die man beim Schützenfest unbedingt mal gemacht haben sollte, gehört für Ludger Frieler auf jeden Fall die Teilnahme am Kirchgang. „Damit fängt das Schützenfest erst richtig an“, findet der Vorsitzende des Schützenvereins Weiner. Allein der Marsch der Schützenbrüder, die mit geschmücktem Handstock und Hut das amtierende Königspaar in der Kutsche mit musikalischer Begleitung von Spielmannszug und Kapelle zur Kirche begleiten, sei ein tolles Bild. „Wenn man da mit 150 bis 180 Mann in die Kirche marschiert, ist das schon gewaltig“, weiß auch Wener Scheipers vom Schützenverein Oster.