Wertschätzung von Weggefährten

Ein letztes Mal zelebrierte Arockiam den Gottesdienst in der vollen Marienkirche. Neben den Geistlichen der Lambertus-Gemeinde waren auch die Pastöre Josef Wichmann und Markus Thoms dabei. Und Kirchenmusiker Thomas Lischik hatte zu Ehren des scheidenden Pfarrers dessen Weihespruch zu einem Song vertont, den der Kirchenchor St. Lamberti während der heiligen Messe feierlich zu Gehör brachte.

„Danke an alle Weggefährten, die mich unterstützt haben, und an alle Gemeindemitglieder. Die Wertschätzung, die mir hier entgegengebracht wurde, habe ich als überwältigend empfunden. Vergelt‘s Gott“, betonte Arockiam in seiner Predigt. Alle guten und schönen Erfahrungen werde er nun mit nach Indien nehmen.

„Du hast uns viel Freude geschenkt, und dafür danken wir dir“, sagte Pfarrer Stefan Hörstrup im Namen des Seelsorgeteams. Hörstrup bezeichnete den scheidenden Kollegen als Seelsorger mit einem guten Gespür für die Menschen, der stets ein offenes Ohr für andere hatte. „Du warst auch offen für die Ochtruper Sitten und Gebräuche. Es war immer schön mit dir“, erklärte Michael Tombült. Er bedankte sich als Vertreter von Pfarreirat und Kirchenvorstand und wünschte dem Priester Erfolg und Gottes Segen für seine neuen Aufgaben in Indien.

Beim anschließenden Empfang im Georgsheim nahmen die Ochtruper persönlich Abschied von ihrem „Pastor Anthony“. „Es war ein schöne Zeit mit Ihnen. Wir sind traurig, dass Sie uns verlassen müssen. Danke für alles“, hörte man die Gemeindemitglieder sagen, als sie dem beliebten Pfarrer zum Abschied die Hand reichten. Bei einigen flossen sogar ein paar Tränen. Auch die „Omis“ und „Momis“ waren zahlreich vertreten. Und aus Arockiams früheren Gemeinden Schöppingen und Waltrup kamen ebenfalls etliche Leute, um „Adieu“ zu sagen. Unter ihnen auch Pfarrer Anthonys erster Täufling in Deutschland, Hannes Schmeddes aus Schöppingen, der inzwischen zu einem 16-jährigen Jugendlichen herangewachsen ist.

Bis der scheidende Pfarrer all die vielen Hände geschüttelt hatte, war über eine Stunde vergangen. Für jeden hatte er ein Lächeln und nette Worte auf den Lippen.