Kein bisschen leise

Endlich Wochenende, endlich Sonne, endlich die „Bollock Brothers“: So lautete der Dreiklang für einige hartgesottene Fans, die am Samstagabend auf den Auftritt der britisch-belgischen Truppe um den 62-jährigen Frontmann Jock McDonald warteten.

Für den blond-brutal frisierten Kopf hinter dieser Rockgang, die mehr als nur Wurzeln im Punk hat – und stets auch persönliche Kontakte zu dieser abgefahrenen Szene unterhielt – ist beispielsweise Johnny Rotten („PIL“ und „Sex Pistols“) kein Unbekannter. Überhaupt ist Unstetigkeit das Markenzeichen des Promoters, Produzenten und Frontmanns der „Bollocks“, Jock McDonald. Eines ist ihm und seinen fetzigen Mitstreitern, dem schottischen Gitarristen Chris McKelvey, dem Bassisten Richard „Rick“ Collins aus London und dem belgischen Drummer Patrick Pattyn, ein echtes Anliegen: Laut, hart und geradeaus soll es sein.

Für den Gig in Andy Roches Irish Pub hatte sich „Jock“ noch kurzfristig für einige Gesangsduos die Französin Lesaffre Elodie und einen weiteren Belgier geangelt: Chesko – nicht mehr und nicht weniger. „Weiß der Henker, wie Jock auf mich gekommen ist. Ich spiele eigentlich eher so in Richtung Wave Punk. Er muss mich wohl irgendwo inkognito bei einem Auftritt in Belgien gehört und sich meine Telefonnummer besorgt haben. Jedenfalls rief er vor Wochen an und erklärte mir ziemlich ultimativ, dass ich am 5. Mai im ‚Paddy’s‘ in Ochtrup spielen würde. So ist der Kerl“, erzählte der Keyboarder immer noch ziemlich erstaunt in der Pause.

Und bis dahin war auf der Bühne im Pub und in der wohligen Enge davor eine Menge Schweiß geronnen. In den Wochen der Vorbereitung hatte Jock, der über die Gronauerin Heike Gronewold in Kontakt zu Ochtrup und Andy Roche gekommen war, noch angekündigt, dass man in der Töpferstadt plane, aus „Rücksicht auf den Gastgeber“ auch leisere Töne anzuschlagen.

Na ja, man muss ja nicht alles machen, was man einmal unbedacht überlegt hat, war denn für die „Bollock Brothers“ am Samstag die Devise. Und für die vielen Gäste, die vor dem „Paddy’s“ die Abendstimmung genossen, war das, was von drinnen geröhrt und gepfeffert wurde, immer noch laut genug.

Die „Bollock Brothers“ haben sich in wechselnden Besetzungen über eigenes Material, aber auch gecoverte Song und eine Menge andere Storys und Skandälchen im Gespräch gehalten. Stets gelang es aber der Rock-Ikone Jock in gut 40 Jahren heftigster Rock-Arbeit eine regelrechte Kultgemeinde auf-zubauen; zuerst auf den britischen Inseln, in den vergangenen Jahren immer mehr in Europa – mit dem Schwerpunkt Benelux und Deutschland. Um zu beschreiben, welche Denke die immer etwas verschrobene Vorwärtsband und ihre Musik markiert, sei ein Titelzitat aufgeführt: „Jesus lived six years longer than Kurt Cobain“ – Jesus lebte sechs Jahre länger als Kurt Cobain . . .