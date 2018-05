68 junge Ochtruper haben am gestrigen Sonntag die Erstkommunion in der St.-Lamberti-Kirche empfangen – die erste Gruppe mit 31 Kindern in der feierlichen Messe um 8.30 Uhr, die zweite Gruppe mit 37 Kindern zwei Stunden später. „Friedensmensch sein – wie Jesus!”, lautete der Leitgedanke. Nach dem Gottesdienst stellten sich die Mädchen und Jungen bei strahlendem Sonnenschein zum Erinnerungsfoto auf.

Die zweite Gruppe. Foto: Martin Fahlbusch