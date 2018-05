Sebastian Alteepping regiert

Am Sonntagabend sicherte sich Sebastian Alteepping mit dem 257. Schuss die begehrte Thronwürde. Tags zuvor hatte der Nachwuchs der 16- bis 23-Jährigen des Vereins den Besten unter ihnen am Geschossfang gewählt. Als erster Jugendschützenkönig des Vereins und aller Ochtruper Schützenvereine trägt Peter Dirksen die nagelneue Kette. „Es ist ein tolles Gefühl, wenn der Vogel fällt und hinter dir jubeln 200 Leute“, so der 19-Jährige.

Ebenso spannend verlief das Königsschießen am Sonntag. In diesem Jahr war der Vogel schwer zu fassen: Ohne Kopf, Schwanz und Flügel drehte sich das hölzerne Federvieh mit jedem Treffer widerspenstig im Kreis und ließ nur sporadische Schauer von Holzspänen herabregnen. Auch die beiden Schießmeister Bernd und Bernhard Brinkmann hatten für die Schützen wenige Tipps für den bestmöglichen Treffer.

Im Finale schien es lange, als wäre Herbert Bätker alleiniger Anwärter, doch am Ende lieferten ihm die Mitbewerber Sebastian Alteepping und Paul Issinghoff einen unnachgiebigen Wechsel am Gewehr. Mit jedem Schuss stieg die Spannung im Publikum und schlussendlich war das Glück dem Adjutanten Alteepping hold. Ein schöner Zufall, denn er und seine Königin Barbara Thoma waren seit 2016 Ehrenherr und -dame des bis dato amtierenden Königspaares Ludger und Marion Lütkehues. Die freute sich besonders über die Nachfolge auf den Thron, denn der Abschied von der Regentschaft sei einer „mit einem weinenden und einem lachenden Auge“, so Lütkehues. „Wir hatten eine wirklich tolle Zeit.“