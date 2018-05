Dort wird die Straße in einer Kombination aus Pflaster- und Asphaltflächen verkehrsberuhigt ausgebaut. Im Bereich der Wirtschaftswege werde Asphalt aufgebracht, berichtet Melanie Löcke vom Bauamt der Stadt Ochtrup auf Anfrage dieser Zeitung.

Der Bereich zwischen Brücke und Dorfplatz wird asphaltiert, am Rand werden Schotterrasenflächen angelegt, ähnlich der Ausbauweise an der Eichendorffallee, erläutert Melanie Löcke. So schnell wie möglich soll der letzte Abschnitt dieser Straßenbaumaßnahme fertiggestellt werden. Die Kosten für den Ausbau im Bereich der Splittersiedlung liegen bei etwa 155 000 Euro, der Teil in Welbergen schlägt mit etwa 104 000 Euro zu Buche.