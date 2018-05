Wie stumme Zeitzeugen stehen sie Seite an Seite und blicken aus großen Augen unbeirrt in die Welt, die längst nicht mehr ihre ist. „Wenn die Puppen erzählen könnten!“, denkt Betty Schürmann manchmal über ihre gut 100 „Schützlinge“ der Marken Schildkröt, Cellba, Käthe Kruse und anderen, die das kleine, aber feine Ochtruper Puppen- und Spielzeugmuseum unter ihrer Leitung beherbergt.

Nicht nur Kinder fasziniert die Sammlung von Puppen, Stofftieren, Kaufläden und Puppenstuben aus vielen Jahrzehnten. Auch und gerade für erwachsene Besucher bedeutet sie oftmals eine nostalgische Zeitreise in die eigene Kindheit, lässt an besondere Momente, an weit entfernte Weihnachtsabende, mitunter auch an die verlorene Heimat und kostbare Begleiter in entbehrungsreichen Zeiten denken. Ganze Welten birgt das Puppenmuseum, die sich vor einem auftun, wenn man ein bisschen Zeit mitbringt und mit offenen Sinnen auf Entdeckungsreise geht, heißt es in der Ankündigung.

Eine Gelegenheit dazu bietet der Internationale Museumstag am 13. Mai (Sonntag). Das Puppenmuseum wird an dem Tag eine von insgesamt fünf Stationen sein, die zwischen 11 und 18 Uhr ihre Tore öffnen und angesteuert werden können – zum Beispiel mit der eigens eingesetzten Museumsbahn, die auch den Weg zum Puppenmuseum an der Gronauer Straße 57 stündlich zurücklegen wird.

Anlässlich des Jubiläumsjahres „60 Jahre Lego-Stein – 60 Jahre Kreativität“ werden im Museum außerdem alte und neue Lego-Modelle vorgestellt. In einer kleinen Bauecke können nicht nur die Jüngsten ihrer Fantasie freien Lauf lassen und mit den weltberühmten Legosteinen bauen.