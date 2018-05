Vier Jahre ist es nun her, dass Rainer Stücker am 30. Mai 2014 mit dem 296. Schuss der entscheidende Treffer gelang. „Für meine Frau Rita und mich begann damit eine ereignisreiche und vor allem aufregende Zeit“, sagt der aktuelle König des Schützenvereins Weiner. Jetzt endet die Regentschaft – und ein Nachfolger auf dem Thron muss her. Am Donnerstag (10. Mai) startet das Schützenfest. Und das ist der Ablauf:

► Donnerstag (10. Mai): Königeinholen und Grünholen, 18 Uhr Antreten auf dem Hof der Familie Tusky, 20.30 Uhr Zeltschmücken und Disco mit DJ.

► Freitag (11. Mai): 10.30 Uhr Vogelwegbringen, 15.15 Uhr Antreten zum Kirchgang, 16 Uhr heilige Messe in der Kirche St. Marien, anschließend Gefallenenehrung am Ehrenmal, 18 Uhr Vogelschießen.

► Samstag (12. Mai): 9.30 Uhr Abholen des neuen Königs, Antreten bei einem Nachbarn, 11 Uhr Frühschoppen, 20 Uhr öffentlicher Königsball mit der Gruppe „Fun Time“.

► Sonntag (13. Mai): 14 Uhr Dämmerschoppen im Zelt für die Vereinsdamen, 18.30 Uhr Hühnersuppenessen im Zelt mit Ausklang.

„Zusammen mit unserem Festvorstand durften wir ein grandioses Schützenfest feiern und vor zwei Jahren ein unübertroffenes Jubiläum zum 400-jährigen Bestehen des Schützenvereins Weiner erleben“, blicken Rita und Rainer Stücker auf die Regentschaft zurück. Für den Schuss auf den Holzvogel wünschen die beiden allen Königsanwärtern ein scharfes Auge und eine ruhige Hand. „Wir können nur jedem Schützenbruder empfehlen, dieses Ereignis einmal zu erleben. Es lohnt sich!“, schreiben die beiden abschließend.