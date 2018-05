Die Kraft des Windes mit allen Sinnen begreifen

Hier wird man in eine Zeit zurückversetzt, in der Mehl noch nicht in Fabriken hergestellt, sondern mit Menschenhand und Windkraft erzeugt wurde. „Wir können anschaulich vorführen, wie seit jeher die Kraft des Windes genutzt wurde, um den Menschen die harte Arbeit zu erleichtern“, so Markus Issinghoff vom Förderverein Bergwindmühle.

Als zertifizierter außerschulischer Lernort bietet die Wallholländer-Mühle aus dem 19. Jahrhundert auf dem Ochtruper Berg vielfache Lern- und Erfahrungsmöglichkeiten unter fachkundiger Anleitung. Auch am Internationalen Museumstag können Besucherinnen und Besucher sich dem Thema „Vom Korn zum Brot“ mit allen Sinnen nähern. Kinder greifen gern in den Getreidesack hinein und lassen die Körner durch ihre Finger rieseln, riechen und schmecken daran, erleben die erstaunliche Veränderung ihrer Farbe und Konsistenz auf dem Weg durch das Mahlwerk. Der Umgang mit Pflanzen, das Erkennen verschiedener Getreidesorten und auch Fragen zur gesunden Ernährung knüpfen an diese Erfahrungen an.

„Wir hoffen natürlich auf frischen Wind, um die Mühle an dem Sonntag in Betrieb nehmen zu können“, so Issinghoff. Aber zu sehen und zu erfahren gibt es an der Bergwindmühle bei jedem Wetter etwas. Und auch zum Mitnehmen: Mehltütchen mit verschiedenen Backrezepten stehen für die Besucher bereit. Der Erlös größerer Mengen Mehl, die zum Kauf angeboten werden, fließt in den Erhalt des Kulturdenkmals.

Markus Issinghoff und das Team des Fördervereins beteiligen sich als eine von insgesamt sechs Stationen am Internationalen Museumstag freuen sich gemeinsam mit den anderen Akteuren auf (nicht nur) „neue Besucher“ aus allen Generationen.