Der Vorstandsvorsitzende ermunterte die Kollegen: „Jetzt nehmen sie ihren Mut zusammen und packen den Rucksack aus.“

Bankkaufleute wurden in 2016, 2017 und 2018: Marcel Deiters, Dominik Mucke, Max Weyring, Laura Cordes, Julia Möllers, Luka Ansmann, Marie Kintrup, Tobias Albers, Meike Naber sowie Gerrit Krampe und Sebastian Leiting (beide mit Auszeichnung). Alle wurden laut Sparkasse übernommen und befinden sich in „verantwortungsvollen Positionen“.

Den Abschluss Ausbildung der Ausbilder absolvierten Julia Greiling und Bernd Schulze-Bilk erfolgreich. Spezialausbildungen zusätzlich zur Bankqualifikation erlangten: Fulya Avci, Katharina Chomitsch und Kristina Krumina (Versicherungsfachfrauen), Bärbel Große Vorspohl, Katrin Nadicks­bernd, Anja Nienkötter, Ina Schulze-Bilk und Frank Vanheiden (Bausparfachleute).

Den Abschluss Sparkassenkauffrau erreichten Melanie Berkemeier, Simone Daniel und Barbara Tiltmann. Den Titel Sparkassenfachwirt/in führen jetzt Mimoza Demaj, Philipp Hüntemann, Katrin Beckmann, Nico Huesmann, Alina Schräer und Katrin Kestermann. Sparkassenbetriebswirt/in sind nun Tobias Stücker, Alexander Limbrock, Stephanie Roß und Katharina Judith.

In Fachseminaren waren erfolgreich: Nadine Bertke (Betriebsorganisation), Iris Dankbar (Electronic Banking) Marcel Deiters, Philipp Jürgens, Katharina Judith, Rita Holtmann, Philipp Hüntemann, Katrin Pachaly, Melanie Pleimann, Johannes Keutz, Michaele Krusius, Diana Mense und Dominik Mucke (alle Fachseminar Individualkundenberatung). Christian Kracke machte seinen Master-Abschluss in der Fachrichtung Finance and Accounting.