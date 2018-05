In einem vom Förderverein unterstützen Workshop in der Jugendherberge in Rheine nahmen sich die Schüler die unterschiedlichen Szenen vor und brachten sie zum Teil bereits zur Bühnenreife. „Ungestört vom durchgetakteten Schulalltag fanden sich alle schnell in ihre Rollen und Szenen ein, um noch mehr Volumen in die Stimme zu legen, die Mimik stärker herauszuarbeiten und die jeweiligen Charaktere mit unverwechselbarem Ausdruck zu versehen“, heißt es in einer Mitteilung der Schule.

Nun sind sie gespannt, was die Zuschauer sagen, wenn sie den Literaturkurs am 14. Juni (Donnerstag) um 19.30 Uhr in der Aula am Gymnasium sehen. Im Jahr des 50-jährigen Bestehens des Gymnasiums beschäftigte sich auch der Literaturkurs mit dem Thema Schule. Wie das auf der Bühne aussieht? Man darf gespannt sein.