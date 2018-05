Großes Fest unter freiem Himmel

Wenn man es genau nimmt, passt der Begriff Eröffnung eigentlich nicht so richtig. „Dafür sind schon zu viele Menschen über den neuen Kirchplatz gelaufen“, stellt Bürgermeister Kai Hutzenlaub mit einem Schmunzeln fest. Aber: Einen offiziellen Startschuss hat es seit der Fertigstellung des Platzes im vergangenen Herbst noch nicht gegeben. Und der gehört zum Abschluss eines solch großen Bauprojekts ja irgendwie dazu. Am zweiten Juni-Wochenende soll es nun soweit sein. Die Stadt und die Kirchengemeinde laden zu einer zweitägigen Freiluft-Feier an Ort und Stelle ein.

„Einen Termin zu finden, war gar nicht so leicht“, berichtete Bürgermeister Hutzenlaub jetzt bei einem Pressegespräch in der Verbund-Sparkasse, die als Hauptsponsor auftritt. Schützenfeste, Katholikentag, Weltmeisterschaft: Der Kalender war schon ziemlich voll. Die Wahl fiel schließlich auf den 9. und 10. Juni (Samstag und Sonntag). In der Hoffnung, dass dort möglichst viele Töpferstädter Zeit finden, an der großen Sause auf ihrem neuen Kirchplatz teilzunehmen. Besonders auch die Gastronomen sollen etwas von der Fete haben: „Sie haben ja in der Bauphase einiges auf sich nehmen müssen“, weiß Hutzenlaub.

„Ochtrup macht Platz“ ist also das zweitägige Programm überschrieben, und es startet mit dem hochoffiziellen Teil. Den soll Christina Schulze Föcking übernehmen: Die NRW-Ministerin spricht beim Festakt am Samstag um 16 Uhr, bei dem außerdem eine Zeitkapsel im Boden versenkt wird – „für die Nachwelt“, wie Hutzenlaub erläutert. Für Musik sorgt an diesem Nachmittag die Big-Band der Ochtruper Gymnasiums, die internationale Unterstützung von ihrem Pendant aus dem polnischen Wielun und einer Musikgruppe aus dem französischen Estaires erhält.

Nach dem Festakt geht es mit Musik weiter. Vier Bands stehen abends auf der Bühne auf dem Kirchplatz – darunter auch einige Ochtruper Gesichter. „Wir wollen möglichst viele örtliche Akteure einbeziehen“, erläutert Wirtschaftsförderer Robert Tausewald. Und so gibt es beim Open-Air an diesem Samstagabend „Chronicle of the Crowd“ und „Memories of Fake“ zu hören, außerdem „Annie‘s Style“ und die Udo-Lindenberg-Tribute-Band „Lindstärke 10.“

Am Sonntagmorgen um 10 Uhr findet zunächst eine heilige Messe unter freiem Himmel statt. Anschließend gibt‘s – ebenfalls an der frischen Luft – Frühstück, und dazu Musik vom Christlichen Posaunenchor sowie den Gruppen aus Polen und Frankreich. Außerdem tritt der Leineweberverein auf. Wurde tags zuvor noch die Kapsel symbolträchtig in den Boden eingelassen, gilt das Augenmerk nun einem neuen „Wegweiser“ auf dem Platz, der jetzt der Öffentlichkeit präsentiert wird: Er zeigt die Distanzen zu den Partnerstädten Och­trups an.

Beim Familienfest am Sonntagnachmittag ist dann wieder jede Menge Musik angesagt. Die „Young Voices“ der Lambertischule treten auf, und der Kinderliedermacher „Trommelfloh“ aus Berlin hat sich angekündigt. Zum Schluss steigt mit „Rapid Jack“ noch die Jugendband der Musikschule auf die Bühne.

Ein prall gefülltes Programm also. Und während der Ablauf nun steht, gehen die Vorbereitungen im Hintergrund weiter. „Sicherheit ist für uns ein großes Thema“, zeigt Erste Beigeordnete Birgit Stening einen Aspekt auf. Gedanken machen sich die Organisatoren natürlich auch um das Wetter. Aber der Juni ist ja bekanntlich ein vielversprechender Monat. Vielleicht ist es also gut, dass der offizielle Startschuss erst jetzt stattfindet. Auch wenn die meisten Ochtruper wohl schon längst über den Platz gelaufen sind . . .