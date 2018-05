Die Staatsanwaltschaft hatte ihm zur Last gelegt, „einen anderen Menschen mit einem gefährlichen Gegenstand an der Gesundheit geschädigt“ zu haben.

Nach der Anklageschrift eskalierte im Januar 2018 um Mitternacht eine verbale Auseinandersetzung zwischen dem Angeklagten und der Mutter des gemeinsamen Kindes. Die als Zeugin geladene Geschädigte räumte ein, dass sie auf ihren Partner wütend gewesen sei und ihm vorgehalten habe, sich nur unzureichend um die gemeinsame Tochter zu kümmern. Daraufhin warf der Angeklagte, der gerade das Kind fütterte, seiner damaligen Partnerin die gefüllte Flasche aus kurzer Entfernung heftig an den Kopf. Dabei erlitt sie eine schmerzhafte Jochbeinprellung unter dem linken Auge, wie es in einer Bescheinigung des behandelnden Krankenhauses bestätigt wurde.

Die Staatsanwaltschaft beantragte eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt werden könne. Der Vorsitzende Richter folgte diesem Antrag und setzte die Bewährungszeit auf drei Jahre fest. Da der Angeklagte derzeit ohne eine feste Beschäftigung ist, hielt es der Richter für angemessen, dass er zusätzlich 100 Stunden gemeinnütziger Arbeit nach Weisung des Bewährungshelfers abzuleisten habe.

Der Richter betonte in seiner Begründung, dass das Urteil am unteren Ende des gesetzlichen Strafrahmens anzusiedeln sei. Strafmildernde Umstände kämen in diesem Fall nicht in Betracht, da der Angeklagte weder ein Geständnis abgelegt noch Reue gezeigt habe. Dieses Verhalten spräche keinesfalls für den Angeklagten, vielmehr habe die Zeugin als Geschädigte dem Gericht glaubwürdig und zweifelsfrei den Tathergang geschildert. Eine Woche haben die Beteiligten noch Zeit, Rechtsmittel gegen das Urteil einzulegen.