Danach hatte der Angeklagte seine damals von ihm getrennt lebende Ehefrau mit einem anderen Mann in einer eindeutigen Situation überrascht. In seiner Enttäuschung und Wut habe er in alkoholisiertem Zustand am Auto seiner Gattin den Lack und die Scheiben zerkratzt, die Reifen zerstochen sowie die Außenspiegel des Wagens abgetreten.

Der Angeklagte gab die Tat unumwunden zu und sagte aus, dass er die Tat bereue, er um Entschuldigung gebeten und den Schaden in voller Höhe ersetzt habe. Der Richter hielt dem Angeklagten in seiner Urteilsbegründung zugute, dass er für seine Tat die volle Verantwortung übernommen habe und deshalb keine Zeugen vernommen werden mussten, was das Verfahren erheblich abgekürzt habe.

Insbesondere fiel die erfolgte Wiedergutmachung positiv für den 42-jährigen Angeklagten aus Ochtrup ins Gewicht. Da im Bundeszen­tralregister keine Vorstrafen verzeichnet waren und nicht zu erwarten sei, dass sich eine solche Tat wiederholen werde, schlug der Richter die Einstellung des Verfahrens vor.

Nach Rücksprache mit seiner Behörde stimmte der Staatsanwalt wie auch der Angeklagte mit seinem Verteidiger der Einstellung zu. Mit der Erstattung des angerichteten Schadens und der Übernahme der Verfahrenskosten sei der Angeklagte finanziell schon genug belastet, so der Richter. Deshalb wolle das Gericht auch keine zusätzliche Geldstrafe verhängen.