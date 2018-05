Ein besonderer Dank an die tolle Zusammenarbeit mit Pfarrerin Imke Philipps. Und eine herzliche Verbundenheit mit dem Team der Ehrenamtlichen, mit dem sie zwei Jahrgänge an Konfirmanden begleiten durfte. „Das war eine tolle Arbeit, da ich normalerweise nicht mit dieser Altersklasse zu tun habe.“ Am Donnerstag wird Pfarrerin Heike Bergmann in der Gemeinde verabschiedet.

Sie wechselt in die gemeinde nach Ahaus, wo sie eine derzeit vakante Pfarrstelle übernimmt. „Die Ausschreibung wird vorbereitet. Normalerweise dauert das Verfahren bis zur Besetzung gut ein Jahr“, weiß die 54-Jährige, dass auch die Arbeit dort nur vorübergehend sein wird.

„Die 18 Monate vor Ort waren mir schnell vertraut“, sagt die Ochtruperin. „Ich war schon von 1998 bis 2005 hier eingesetzt.“ 25 Prozent ihrer Arbeitszeit hat sie für die Gemeinde eingebracht. „Imke Philipps hat schon sehr darauf geachtet, dass ich nicht zu viel gearbeitet habe“, schmunzelt sie.

Mit einer halben Stelle ist Heike Bergmann seit 2006 Pfarrerin für Frauenarbeit im von der Fläche her größten Kirchenkreis Steinfurt-Coesfeld-Borken. In rund 20 Gemeinden im Westmünsterland – „heute Bocholt, morgen Dülmen – ich komme schon viel rum“ – begleitet sie unter anderem die Arbeit der Frauenhilfen vor Ort. Die Größe resultiere aus der Diaspora-Situation in der Region. Bochum etwa ist auch ein Kirchenkreis, nennt die Pastorin einen Vergleich. Und weitere Zahlen: rund 2900 Menschen in Ochtrup und Metelen gehörten zur Gemeinde. Aufgrund vieler junger Familien schrumpfe die Gemeinde nicht.

„Oft bin ich als Referentin zu bestimmten Themen eingeladen, oder halte spezielle Gottesdienste für Frauen“, beschreibt sie ihre andere Aufgabe. Diese Tätigkeit sei jeweils auf drei Jahre befristet. Es geht dann jeweils „neu“ um Fragen des Profils. Ist es wichtiger, sich als Pfarrer in der Gemeindearbeit vor Ort zu engagieren oder andere Formen der Gemeindearbeit zu finden? Das sei stets eine lebhafte kircheninterne Diskussion, gewährt Heike Bergmann einen Blick hinter die Kulissen. „Eine spannende Arbeit eben.“