In Zeiten moderner Hightech-Klassenzimmer versetzt der Besuch im verwandelten Wintergarten der Villa mindestens die jüngere Generation in Staunen. Die Älteren erinnern sich vielleicht zum Teil noch an Holzbänke und Schiefertafeln, jedoch ist das Klassenzimmer auch für sie längst Geschichte. Vor allem die Schriftform, die zu der Zeit auf dem Lehrplan stand, meint Karin Schlesiger: „Die damals gängige Kurrentschrift wurde bereits in den 20er Jahren von der Sütterlinschrift abgelöst.“

Jung und Alt stehen also vor der gleichen Herausforderung, wenn sie in der eigens eingerichteten Schreibwerkstatt zu Griffel und Feder greifen und sich in der historischen Schönschrift versuchen. Mit ein bisschen Geschick könne eine so gefertigte Schmuckkarte ein schöner Muttertagsgruß werden, meint Schlesiger zu dem Schreib-Angebot in der Villa.

Um 14 Uhr wird ihre Kollegin, Stadtarchivarin Sabine Jarnot aus Hörstel und Metelen, hier einen Vortrag über die Alphabetisierung m ländlichen Raum halten.

Die Seniorenbegegnungsstätte und der Verein „Miteinander“ bieten im Café der Villa Winkel Kaffee, Kuchen und Spezialitäten aus aller Welt an.

Die städtische Ehrenamtskoordinatorin Julia Geringer wird zudem als Ansprechpartnerin vor Ort sein.