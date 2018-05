Ein virtuelles Gartentagebuch

Ein Maitag mit sommerlichen Temperaturen geht zu Ende. Ein paar Vögel kreisen am Himmel. Die Abendsonne schiebt sich durch das Geäst der Bäume und blinzelt den Rhododendronblüten in Udo und Brigitte Mikats Garten zu. Inmitten dieser Blumenpracht bewegt sich Edith Wenning. Sie ist auf der Suche nach Aufnahmen für ihren Gartenblog. Während Udo Mikat ihr die Rhododendronvielfalt in seinem Garten erklärt, fängt die Steinfurterin die farbenfrohe Schönheit der Blüten mit der Kamera ein.

Beim Besuch einer Staudenbörse in Metelen war Edith Wenning dem Ochtruper Ehepaar erstmals begegnet. „Die Mikats kauften Christrosen, Lenzrosen und Funkien an meinem Stand und wir kamen ins Gespräch“, erinnert sie sich. Natürlich drehte sich die Unterhaltung um blühende Stauden. Man tauschte Erfahrungen aus, und als Udo Mikat von den Rhododendron in seinem Garten erzählte, weckte das die Neugier der Hobby-Bloggerin. Denn ein Rhododendrongarten, der fehlte noch in ihrem Gartenblog. Neben Geschichten zum Thema „Natur“ stellt sie in ihrem virtuellen Gartentagebuch auch Blumengärten aus der Region vor.

„Mich interessieren die Gärten und die Menschen, die dahinter stecken“, sagt Edith Wenning. „Stets offen sein für Neues“, das scheint das Lebensmotto der 79-Jährigen zu sein, die erst vor drei Jahren ihre Leidenschaft fürs Bloggen entdeckte.

„Ich saß an meinem Computer, ging im Internet spazieren und landete auf einem Gartenblog“, erinnert sie sich. Kritisch durchstöberte sie die Seiten und fand, dass sie selbst eine solche Seite anders gestalten würde. „Ich probier‘s einfach mal aus“, war die nächste Überlegung in Richtung Bloggerabenteuer. Gedacht, getan und bis heute nicht bereut. „Das bereichert mein Leben. Es macht Freude, sich auch virtuell mit

Udo Mikat und Edith Wenning. Foto: Irmgard Tappe

Gleichgesinnten auszutauschen. Inzwischen habe ich Kontakt zu Gartenfreunden aus aller Welt. Das alles sind wunderbare Erfahrungen“, schwärmt die aktive Seniorin. Ihre Liebe zu den Blumen entdeckte sie vor etwa 30 Jahren während eines Spanienurlaubs, wo sie nach einer schweren Operation Kraft tankte. „Als ich dort inmitten des blühenden Oleanders in meinem Liegestuhl lag, habe ich mir auch einen Blumengarten gewünscht“, erinnert sie sich. Wieder daheim in Steinfurt begann sie mit der Umgestaltung ihres Gemüsegartens. Mit viel Herzblut pflegt sie seitdem ihr Blumenparadies, geht mit offenen Augen durch die Natur und bloggt auf ihrer Seite „Staudenfluestern.blogspot.de“. Denn sie hat den Menschen viel zu erzählen.

Als Edith Wenning sich an diesem Abend von Udo und Brigitte Mikat verabschiedet, entdeckt sie im Vorgarten noch einige interessante Blüten und zückt erneut ihre Kamera. Und sie fragt, ob sie im Laufe des Sommers weitere Eindrücke sammeln darf in diesem Ochtruper Blumengarten, wo vom Frühling bis zum Herbst immer etwas blüht. Natürlich ist sie willkommen.