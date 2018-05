Die Malteser werden mit rund 700 Einsatzkräften aus ganz Deutschland im Einsatz sein. „Wir werden wie in den vergangenen Jahren gemeinsam mit unseren Kollegen aus Metelen und Rheine eine Teilnehmerunterkunft aufbauen und betreuen“, beschreibt Pressereferent Andre Schoo in einer Mitteilung die Aufgabe der Gruppe aus der Töpferstadt. Die Malteser freuten sich auf diesen Einsatz, heißt es weiter. Schließlich führe er sie zurück zu den Wurzeln der Hilfsorganisation. Diese wurde 1953, also vor 65 Jahren, in Münster vom Malteserorden und der Caritas gegründet. „Damals war noch keiner unserer Einsatzkräfte geboren“, sagt Malteser Andre Schoo.