Ausgangspunkt der Kultur-Radtour mit dem Schwerpunkt auf Glasfensterkunst ist das Jugendstilfenster in der Villa Winkel. Wer hat schon einmal darauf geachtet, wie die sogenannten Bleiruten – Metallstäbe, die das Glas zusammenhalten – hier von ihrer technischen Funktion befreit sind und zum künstlerischen Ausdrucksträger werden? „Es lohnt sich, diese Einzelheiten und auch die reichhaltige Symbolik des Bildes einmal genauer in Augenschein zu nehmen“, so Dahl.

Weiter geht es mit dem Rad zur sakralen Glaskunst in der Aussegnungshalle auf dem Friedhof Oster mit so manchen interessanten Details, die Bezug auf Ochtrup nehmen. An der dritten und letzten Station, der Marienkirche, erläutert Dahl drei Kirchenfenster von dem Ochtruper Künstler Hubertus Brouwer (1919-1980). „Das wird zugleich eine kleine Sehschule“, meint er schmunzelnd. „Oft nehmen wir nur die Dinge wahr, die wir auf Augenhöhe haben.“ Mit dem Wechsel der Blickrichtung gäbe es hingegen auch hier noch viel Neues und Überraschendes zu entdecken, verspricht der städtische Kulturbeauftragte.

Die Exkursion beginnt um 15 Uhr im Foyer der Villa Winkel und dauert etwa zwei Stunden. Wer die Tour nicht mit dem Rad machen kann, hat die Möglichkeit, sich mit der Gruppe an den Stationen zu verabreden.