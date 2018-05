Einzigartige Erfahrungen

Wer heutzutage in eine größere Stadt geht, der blickt oftmals in leere, konzentrierte oder gar genervte Gesichter. Dass jedoch eine wildfremde Person auf einen zukommt, lächelt und aus heiterem Himmel ein Gespräch aufbaut, kommt eher selten bis gar nicht vor. Wer in den vergangenen Tagen in Münster gewesen ist – und das waren auch viele Ochtruper –, wird aber genau das mehr als nur einmal erlebt haben.

Der Katholikentag gastiert an diesem Christi-Himmelfahrt-Wochenende in der westfälischen Stadt und verleiht ihr mehr Charme als ohnehin schon. „Suche Frieden“ – die Devise der Veranstaltung passt in diesem Jahr wohl mehr als die Faust aufs Auge. Denn trotz der jüngsten Ereignisse zeigt sich keinerlei Spur von Angst oder Unwohlbefinden. Das Sicherheitsaufgebot ist zwar riesig, doch es stört die Besucher nicht im geringsten. Im Gegenteil: Wenn man nicht besonders darauf achtet, dann fallen die vielen Polizisten sowie Sicherheitsmänner und -frauen gar nicht auf.

Auch das regnerische Wetter vermiest den Gläubigen nicht das einmalige Erlebnis. Ein Meer aus Regenschirmen und bunten Jacken prägt neben den türkisfarbenen Flaggen das Bild auf dem Domplatz. Viele versammeln sich hier am Donnerstagnachmittag, um die rund 4300 Sänger aus den acht Dekanten des Bistum Münsters singen zu hören. Mit Schildern, auf denen der Kreis und die Stimmlage stehen, wird die Menge auf dem Platz vor dem Dom ein wenig geordnet.

Darunter auch die drei Ochtruper Annette und Andreas Holtmann sowie Helmut Krechting. Das Trio wirkt bei einem Projektchor, der sich unter der Leitung von Sandra und Thomas Lischik auf der Basis des Marienchors gebildet hat, mit. „Es hat sehr viel Spaß gemacht – auch die Vorbereitungen schon“, berichtet Annette Holtmann. Überhaupt sind die drei Ochtruper begeistert von all dem, was in Münster auf die Beine gestellt wurde. In den Pausen vor beziehungsweise nach dem Singen erkunden sie, ebenfalls mir Regencapes und Schirmen ausgestattet, das Gelände des Katholikentags.

Ochtruper beim Katholikentag in Münster 1/19 Als VIP-Begleiter, Sänger oder Interviewpartner wirkten Ochtruper beim Katholikentag mit. Foto: Rieke Tombült

So zum Beispiel den Platz vor der Überwasserkirche. Auf dem Weg dorthin wird der Besucher über das Münsterland selbst informiert, aber auch über die theologische Historie des Katholizismus. An der Überwasserkirche angekommen, fällt eine weitere Bühne ins Auge, auf der Steffi Windhoff und Ingrid Helmer vom Kabarettensemble „Dietutnix“ moderieren. Neben bekannten Persönlichkeiten wie Superintendent Joachim Anecker, Landrat Dr. Klaus Effing oder Kreisdechant Markus Dördelmann findet sich auch Kaplan Thomas Berger zusammen mit drei Firmlingen aus dem Jahr 2015 auf der Bühne wieder.

Die vier Ochtruper sind von Weihbischof Dr. Christoph Hegge gebeten worden, gemeinsam mit ihm die Regionalwallfahrten vorzustellen, und zwar am Beispiel ihrer Reise nach Santiago de Compostela. Pia, Jonas und Benedikt ließen sich damals in der nordwestspanischen Region firmen, nachdem sie ein Stück des Jakobswegs mit dem Weihbischof gelaufen waren. Dieser schwärmte von den offenen und persönlichen Gesprächen mit den Jugendlichen, die sich auch auf dem Katholikentag ergeben.

Doch nicht nur auf der Bühne und in den Massen finden sich immer wieder bekannte Gesichter, sondern auch hinter den Kulissen des ganzen Geschehens. So gehört zum Beispiel der Ochtruper Benedikt Pleie zu den ehrenamtlichen Helfern an diesem langen Wochenende. Schon seit 2006 sieht er beim Katholikentag zu, dass alles glatt läuft. In den Jahren zuvor war er noch Reservehelfer eingesetzt, falls es bei Überfüllung zu einer Panik gekommen wäre. In diesem Jahr darf er einen kleinen Aufstieg feiern: Denn als VIP-Helfer genießt Pleie das Privileg, den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier von A nach B zu begleiten. Von Dienstagabend bis Sonntagmittag wird seine Unterstützung gebraucht. Und neben Fotos von berühmten Personen wie dem Bundespräsidenten sammelt der Ochtruper über die Tage hinweg einzigartige Erfahrungen und Einblicke in ein Münster, das den Frieden sucht und ihn mit Sicherheit auch finden wird.