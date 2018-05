Was unterscheidet Zellwolle von Baumwolle? Und wie fühlt sich Kunstseide an? Ein Museum zum Anfassen und Ausprobieren ist das Leineweberstübchen an der Laurenzstraße 5, das verschiedenste Garne, Stoffe und originale Kleidungsstücke der ehemaligen Textilfirma Laurenz ausstellt. Ob einfacher Landbewohner oder – buchstäblich – „gut betuchter“ Kommerzienrat: Historische Trachten aller Art für Frauen, Männer und Kinder gehören ebenso um Sortiment wie fein bestickte Hauben, zahlreiche Accessoires und Dokumente aus der Geschichte der Ochtruper Textilindustrie. „Wir wollen Vergangenes bewahren und Neues mit aufnehmen“, so Heinrich Stücker vom Verein der Leineweber und Kiepenkerle Ochtrup.

Während des Internationalen Museumstags am morgigen Sonntag werden Spinnrad und Webstuhl in Bewegung gesetzt, um den Weg vom Rohstoff – Wolle, Flachs oder Baumwolle – über das Garn bis zum fertigen Textilgewebe vorzuführen.

Das Erlebnis eines alten Handwerks in historischer Umgebung und eine anschauliche Zeitreise durch die Moden der vergangenen Jahrzehnte erwartet die Besucher am Sonntag ab 11 Uhr in der Leineweberstube. Wie zu allen Stationen des Internationalen Museumstags, können sie auch hierher den Weg mit der stündlich fahrenden Museumsbahn nehmen.