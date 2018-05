Ein einsamer Ort

Hoch oben im Turm von St. Lamberti ist es ganz still. Das Brummen der Autos unten auf der Bült­straße, die Gespräche der Menschen auf der Terrasse des Eiscafés – alles weit weg. Nur das Klirren des Werkzeugs durchdringt die Ruhe. Richard Madla ist alleine hier oben. „Aber Einsamkeit bin ich schließlich gewohnt“, wird er später mit einem Grinsen sagen. Das bringe sein Job eben so mit sich. „Und dann ärgert mich wenigstens keiner.“

Der Osnabrücker arbeitet seit 32 Jahren als Turmuhrmonteur für die Firma Korfhage und Söhne aus Melle. Wenn er in Kirchen und Rathäusern hoch oben über den Dächern der Städte unterwegs ist, dann ist er meistens für sich. Kein Wunder, der Weg zu seiner Arbeitsstelle ist mitunter ganz schön beschwerlich. Als er etwa mal einen Auftrag in der Marktkirche von Hannover zu erledigen hatte, musste er bei jedem Aufstieg rund 350 Stufen bewältigen. Da überlegt man sich schon genau, ob man hochgeht. Und was man mitnimmt.

In Ochtrup ist es nicht ganz so wild. Die Wendeltreppe im Turm von St. Lamberti ist zwar eng, aber wer zum großen Uhrwerk möchte, muss nur gut 80 Stufen kraxeln. Und so ist Richard Madla an diesem Tag ausnahmsweise nicht ganz alleine bei der Arbeit. Pfarrer Stefan Hörstrup stattet ihm einen Besuch ab – und hat die Presse im Schlepptau. Letztere möchte dem Monteur gerne einmal bei der Arbeit über die Schulter schauen. Denn dass jemand an der Turmuhr der örtlichen Kirche werkelt, passiert ja schließlich nicht alle Tage.

Reparatur der Turmuhr von St. Lamberti 1/8 Richard Madla repariert die Turmuhr der Lambertikirche. Foto: Anne Spill

Ziemlich selten sogar. Das mechanische Uhrwerk von Lamberti ist – so schätzt es der Fachmann – etwa 60 Jahre alt. „Und mechanische Uhren haben wenig Verschleiß“, sagt Madla. „Da dreht sich alles ganz langsam.“ Auch die Ochtruper Turmuhr aus der Produktion von „B. Vortmann, Recklinghausen“ – dem Experten zufolge eine große ihrer Art – ist im Grunde noch prima in Schuss. Aber sie schwächelte zuletzt ein wenig: Die Zeiger, die über ein nachgerüstetes elektrisches Auslösewerk einen Impuls bekommen, gingen immer mal wieder nach.

Also musste der Profi ran. Richard Madla nahm das Uhrwerk vor gut drei Wochen auseinander, reinigte die einzelnen Teile und nahm die fehlerhaften mit in die Werkstatt seiner Firma. „Nur mit Saubermachen war es da leider nicht getan“, berichtet der gelernte Elektriker.

Jetzt setzt Richard Madla die Arbeit an Ort und Stelle fort. Bald schon sollen die vier Ziffernblätter wieder die richtige Zeit anzeigen. Bis dahin gibt es aber noch einiges zu tun, und der Monteur muss noch so manches Mal die gut 80 Stufen der Wendeltreppe bewältigen. Besuch dort oben im Turm wird aber eher die Ausnahme bleiben. Richard Madla macht das nichts aus: „Das kenne ich ja so“, sagt er, als sich Presse und Pastor wieder verabschieden – und bleibt alleine in der Stille.