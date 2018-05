Sie ist das Ergebnis eines umfassenden Unterrichtsprojekts der städtischen Realschule in Kooperation mit dem Töpfereimuseum. Ihr Titel, „Kopfsalat“, deutet nicht etwa auf die künstlerische Auseinandersetzung mit heimischem Blattgemüsen hin. Vielmehr haben sich Schüler der sechsten Klassen fächerübergreifend mit dem Thema „Haare und Frisuren“ beschäftigt und dabei im Kunstunterricht Haartrachten aus Ton geformt.

Die tönernen Strähnen – „Kopfsalat“ eben – wurden unter fachkundiger Anleitung des Töpfereimuseums geknetet, gezwirbelt, geflochten und durch die Knoblauchpresse gedrückt. Nach mehreren Arbeitsgängen, zu denen natürlich auch die Prozedur des Trocknens und Färbens gehörte, zieren sie jetzt viele fantasievolle Charakterköpfe aus Keramik. „Das war ein rundum gelungenes Projekt“, so Schulleiterin Doris Kuhlbusch. „Die Schüler finden es toll, dass ihre Werke jetzt einen öffentlichen Platz finden.“

Die Vernissage der Ausstellung am Sonntag um 11 Uhr bildet zugleich den Auftakt zum Internationalen Museumstag. Hier startet auch die Museums-Bimmelbahn zu den insgesamt fünf Stationen, an denen Ochtruper Kultureinrichtungen an dem Tag ihre Tore öffnen.

Am Töpfereimuseum wird ferner mit Grillwürstchen und Kaltgetränken für das leibliche Wohl gesorgt sein. Große und kleine Besucher können sich hier außerdem selbst an der Töpferscheibe ausprobieren.