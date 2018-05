Happy End für Tom Duesmann

Zuvor hatten er und seine Konkurrenten am Gewehr die in Scharen auf den Festplatz geströmten Zuschauer jedoch ordentlich auf die Folter gespannt. Denn nach den ersten Schüssen von Bürgermeister Kai Hutzenlaub, Pfarrer Ludger Bügener, dem scheidenden König Rainer Stücker und Oberst Ramon Pauli gönnten die routinierten Schießwarte Norbert Kuhmann und Bernd Paßlick dem Zielobjekt zahlreiche Feuerpausen. Obwohl sich der Vogel in der ersten Phase des Schießens schon ordentliche Blessuren zugezogen hatte, dauerte es daher eine ganze Weile, bis sich allmählich Spannung unter der Vogelstange verbreitete.

Umso intensiver stellten die Schützen das Zielobjekt dann allerdings unter Beschuss, als gegen 20.15 die finale Phase eingeleitet wurde. Und die hatte es in sich.

Konstantin Geisler, Kai Leopold, Norbert Doedt, Carsten Dankbar, Hermann Laurenz junior und Tom Duesmann bildeten die lange Schlange der Anwärter, welche das Zielobjekt unter lautstarken Anfeuerungsrufen der uniformierten Schützengarde unter Dauerbeschuss stellten. Immer wieder wackelte der Vogel kräftig, immer weiter rutschte er ein kleines Stück nach unten. Als der finale Schuss zum Greifen nah war, riefen die Schießwarte unerwartet eine letzte „Pinkelpause“ aus. Und dann ging es ganz schnell.

Denn um 21.34 Uhr hatte Tom Duesmann das nötige Quäntchen Glück, um dem letzten Stück des Vogels den Sinkflug zu lehren. Während er sich bereits auf den Schultern seiner Schützenbruderschaft hochleben ließ, bahnte sich auch die zur Königin erkorene Rica Meesker den Weg durch die jubelnde Menge. Freudestrahlend schloss sie ihren Regenten in die Arme. Das junge Schützenglück war perfekt.