Schulunterricht wie vor 100 Jahren

Ihre eigenen Exponate haben die Sechstklässlerinnen der Realschule am Sonntagmorgen schnell gefunden. Noch bevor Bürgermeister Kai Hutzenlaub den Startschuss für den Internationalen Museumstag in der Töpferstadt geben kann, präsentieren sie der Verwandtschaft stolz die in einem großen Unterrichtsprojekt getöpferten Frisurenköpfe.

Internationaler Museumstag 1/32 „Netzwerk Museum: Neue Wege, neue Besucher“ lautete in diesem Jahr das Motto des Aktionstages, für den die Stadt Ochtrup einen Museumstrip mit sechs verschiedenen Stationen zusammengestellt hatte. Foto: Maximilian Stascheit

Extravagante Mähnen, vom Irokesenschnitt bis zu geflochtenen Zöpfen, haben die Schüler den Figuren unter Anleitung von Tanja Withut auf die Köpfe gezaubert. Dokumentiert haben sie das gesamte Projekt mit Fotos und Skizzen, die an diesem Tag in den Vitrinen des Töpfereimuseums zu sehen sind.

„Netzwerk Museum: Neue Wege, neue Besucher“ lautet in diesem Jahr das Motto des Aktionstages, für den die Stadt Ochtrup einen Museumstrip mit sechs verschiedenen Stationen zusammengestellt hat. „Dieser Tag verfolgt das Ziel, auf die Vielfalt des kulturellen Erbes unserer Stadt aufmerksam zu machen“, erklärt Hutzenlaub am Morgen in seiner Begrüßungsrede und lädt die Besucher ein, sich mit dem Fahrrad oder der Bimmelbahn auf eine Rundtour durch die Ochtruper Museumswelt zu begeben.

Dazu gehört natürlich auch die Bergwindmühle, an der die Mannschaft rechtzeitig die Segel gehisst hat, um den Besuchern das Handwerk des Müllers zu zeigen. Probleme bereitet dem Team dabei allerdings der Wind, der am Morgen so gar nicht über den Berg wehen will. „Da müssen wir wohl gleich mal ein bisschen pusten, um die alte Dame zu bewegen“, erzählt Timo Lenderich schmunzelnd, während er den Wallholländer gemeinsam mit seinen Kollegen für ein mögliches Unwetter absichert.

„Glück zu!“ ruft der Müller gleich darauf der fünfköpfigen Herrengruppe entgegen, die mit ihren Fahrrädern als erste an der Windmühle Station macht. „Früher hatten Mühlen ein Recht auf Wind. Das heißt, dass im Umkreis von 300 Metern keine Bäume errichtet werden durften, damit die Mühle immer im Wind steht“, berichtet Timo Lenderich. „Heute werden die umliegenden Flächen von der Stadt allerdings als Ausgleichsfläche für Bäume genutzt. Das ist für die Mühle natürlich kontraproduktiv“, erklärt sein Kollege Aloys Steininger.

Im Leineweberhaus wartet man derweil noch auf die Besucher. „Bei dem warmen Wetter wollen die Leute wohl lieber draußen sein“, vermutet Agnes Renkert, die zusammen mit Christoph Lütkehermöle und Reinhard Leusder zwischen vielen alten Trachten die Stellung hält. „In der Bimmelbahn sitzen zwar immer einige Leute, aber die steigen nie aus, sondern fahren einfach weiter“, berichtet Leusder am frühen Nachmittag.

Über zu wenig Besuch kann sich Betty Schürmann allerdings nicht beklagen. Regelmäßig schauen ein paar Gäste in ihrem Spielzeugmuseum vorbei, wo die begeisterte Sammlerin zwischen zahlreichen Puppen eine kleine Lego-Eisenbahn aufgebaut hat. Gerade kramt sie im Gespräch mit einer Besucherin ein Brettspiel aus den 1920er-Jahren hervor, mit dem Kinder spielerisch das Einmaleins erlernen sollten.

Solche Lernmethoden hätten die kleinen und großen Schüler wohl auch gerne, die zum selben Zeitpunkt im Wintergarten der Villa Winkel sitzen. Streng gekleidet und mit einem Zeigestock in der Hand schreitet Stadtarchivarin Karin Schlesiger hier durch die Stuhlreihen, um eine Unterrichtsstunde wie vor 100 Jahren zu demonstrieren. Da muss auch Dr. Guido Dahl alias Schüler Fritz strammsitzen, der zum wiederholten Male wegen seiner vorlauten Sprüche ermahnt wird.