„In der Halle des Bergkönigs“ von Edvard Grieg inspirierte die Kinder zu einem mystischen Märchen, dem sie den Titel „Magic Land“ gaben. Entsprechende Kostüme wurden ausgesucht, und auch bei Bühnenbild und Requisiten zeigten sich die jungen Akteure äußerst fantasievoll.

Einladungskarten wurden so ganz nebenbei auch noch entworfen und gebastelt, so dass einer erfolgreichen Premiere nichts mehr im Wege stand, heißt es in einem Bericht aus der Welberger „Brücke“. Beim Auftritt war von Lampenfieber (fast) nichts zu spüren – Eltern und Angehörigen feierten die Theatertruppe mit stehenden Ovationen.