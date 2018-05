Wer Blut spenden möchte, muss mindestens 18 Jahre alt sein und sich gesund fühlen. „Zum Blutspendetermin bitte unbedingt den Personalausweis mitbringen“, heißt es in der Ankündigung. Vor der Blutspende werden Körpertemperatur, Puls, Blutdruck und Blutfarbstoffwert überprüft. Im Labor des Blutspendedienstes folgen Untersuchungen auf Infektionskrankheiten. Jeder Blutspender erhält einen Blutspendeausweis mit seiner Blutgruppe.

Die eigentliche Blutspende dauert etwa fünf bis zehn Minuten. Danach bleibt man noch zehn Minuten lang ganz entspannt liegen. Zum angenehmen Abschluss der guten Tat lädt das Rote Kreuz zu einem Imbiss ein.

Ganz klar: Eine Blutspende beim Roten Kreuz kann Leben retten. Für einen optimalen Schutz in der Outdoor-Saison schenkt der DRK-Blutspendedienst jedem Besucher eines Blutspendetermins in diesem Quartal ein „Zappzarapp-Zecken-und-Hilfe-Set“ – gegen ungebetene Blutsauger wie zum Beispiel Zecken. „Damit haben Wanderer und Radfahrer alles dabei, was zur Behandlung kleiner Verletzungen unterwegs notwendig ist“, schreibt das Rote Kreuz.