„Pfeil zum Mundwinkel ziehen“

„Was ich jetzt mache, macht ihr in den nächsten Wochen schon selber“, kündigt Kursleiter Christof Overkamp gleich zu Beginn des Trainings in der Weilauthalle an. Gekonnt spannt er die Sehne über den Bogen. Dazu nutzt er eine sogenannte Spannschnur, die den Vorgang erleichtert. Was im ersten Moment gar nicht kompliziert aussieht, ist für den Laien in der Praxis jedoch keine leichte Aufgabe.

Die elf Teilnehmer des Kurses interessieren sich aus ganz unterschiedlichen Gründen für den Sport mit Pfeil und Bogen. In der kurzen Kennenlern-Runde am Montagabend sagen jedoch viele, dass sie ihren Rücken trainieren wollen. Angemeldet haben sich Erwachsene und Kinder. Manche haben schon einmal einen Grundkursus belegt, andere sind schlicht aus Interesse gekommen.

Overkamp beginnt mit grundsätzlichen Dingen. Zuerst erklärt er, aus welchen Teilen der sogenannte „Recurvebogen“ besteht und welche Funktionen sie haben. Bevor die Sehne nämlich gespannt werden kann, müssen die beiden Bögen oben und unten mit zwei Schrauben am Mittelteil befestigt werden. Im Fachjargon werden die Bögen „Wurfarme“ genannt. „Man kann auch sonst sehr viel an so einem Bogen rumschrauben, bis einem das passt“, erzählt Overkamp.

Bevor die Teilnehmer zum ersten Schussversuch ansetzen dürfen, soll festgestellt werden, welche Hand sie zum Ziehen der Sehne und welche zum Halten des Bogens benutzen müssen. Dabei geht es nicht etwa um den stärkeren Arm, sondern um das „dominante Auge“, wie der C-Lizenzinhaber erklärt. Für den Schützen wird es einfacher zu zielen, je näher der Pfeil beim Ziehen an das dominante Auge kommt.

Als die Teilnehmer zum ersten Versuch ansetzen dürfen, treffen nur wenige die Scheibe auf Anhieb. „Wichtig ist, dass ihr einen stabilen Stand habt und den Pfeil immer zum Mundwinkel zieht“, rät Christof Overkamp wiederholt. Beim Schießen tragen alle einen ledernen Schutz am Arm und an den Fingern, die sie zum Ziehen benutzen. Mahnend verweist der Trainer auf die roten Stellen auf seinem Arm, die noch aus seiner Anfangszeit stammten.

Bei der nächsten Übung fletschen die Schützen Gummibänder durch die Halle. Das soll ihr Bewusstsein für Pfeil und Bogen verstärken. Dabei geht so mancher Schuss wortwörtlich nach hinten los.

Zum Abschluss dürfen alle noch einmal an den kleinen Schießstand. Schon nach der ersten Runde fällt auf, dass bereits wesentlich mehr Pfeile ihr Ziel erreichen. In der gelben Mitte landen jedoch nur wenige. An den kommenden fünf Montagabenden möchte der Trainer darauf aufbauen. „Ihr kennt jetzt die Grundlagen, beim nächsten Mal verfeinern wir das noch“, sagt Overkamp zufrieden und verabschiedet sich.