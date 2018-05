Zöpfe ab für den guten Zweck

Aurelia Seggert streift mit den Fingern durchs Haar. Ein bisschen ungewohnt, diese neue Länge bis zum Kinn. Vor einigen Tagen reichte die hellblonde Haarmähne der Neunjährigen nämlich noch bis zur Hüfte. Auch ihre Freundin Svea Heinendirk hat sich von ihrem langen, schokobraunen Zopf getrennt. „Kurzes Haar gefällt mir eigentlich doch besser. Weil das nicht so viel Arbeit beim Kämmen macht“, sagt sie. „Und vor allen Dingen“, ergänzt Aurelia, „zwickt es nicht mehr so, wenn man nach dem Haarewaschen durchkämmt.“

Von der Einschulung bis zur Erstkommunion hatten die Freundinnen ihre Haare wachsen lassen. Doch weil eine so tolle Haarpracht mit viel Zeit und Mühe einhergeht, fiel eines Tages der Entschluss: „Die Haare kommen ab. Aber erst nach dem Tag der Erstkommunion.“

Der geplante „Abschied vom Zopf“ kam in den vergangenen Monaten auch bei den Müttern Kathrin Seggert und Andrea Heinendirk immer mal wieder zur Sprache. „Dann hatten wir die Idee, dass man die Zöpfe möglicherweise spenden könnte. Wir haben im Internet recherchiert und wurden auf der Seite ‚haarespenden.de‘ fündig“, erzählt Kathrin Seggert. Mindestens 30 Zentimeter müsse das Haar lang sein, dann reiche es für eine Spende an die Kinderkrebshilfe, habe es dort geheißen. Nun ja, so lang seien die Haare ihrer Töchter allemal gewesen.

So lang waren Aurelias Haare vorher. Foto: Kathrin Seggert

Als Aurelia und Svea von der Idee ihrer Mütter erfuhren, waren sie begeistert. „Dass wir unsere Haare für krebskranke Kinder spenden können, ist ein tolles Gefühl“, meint Aurelia. „Wir möchten gerne helfen, damit diese Kinder wieder glücklicher sind“, nennt Svea einen weiteren Grund ihrer Entscheidung.

Dann war der Tag des Abschnitts gekommen. Die Freundinnen machten sich mit ihren Müttern auf den Weg zum Friseursalon „Abschnitt 13“ in Ochtrup. „Als ich bei dem Friseur auf dem Stuhl saß, hat es in meinem Bauch ganz doll gekribbelt“, beschreibt Svea ihre Gefühle. Aurelia hat das ähnlich empfunden. „Das war aufregend. Unsere Haare wurden zu einem dicken Zopf geflochten und mit einer Haarschneidemaschine abgeschnitten. Es ging ganz schnell“, skizziert sie den Ablauf. „Die Leute aus dem Friseursalon und unsere Mamas haben dabei zugesehen und alles fotografiert“, berichtet Svea von diesem haarigen Abenteuer.

Kurz und schmerzlos: Schnell war der lange Zopf ab. Foto: Kathrin Seggert

Ihre Zöpfe haben die Grundschülerinnen am nächsten Tag mit in die Lambertischule genommen und in ihrer Klasse gezeigt. Und natürlich haben sie von ihrer Idee mit der Spende erzählt. Die Lehrerinnen und Freundinnen hätten das „richtig, richtig gut gefunden“, freuen sich Aurelia und Svea. Einige Mitschülerinnen hätten sogar schon angekündigt, dass sie ihre Haare nun auch wachsen lassen möchten, um sie zu spenden.

Aurelia und Svea wollten ihre Zöpfe persönlich in der Perückenmanufaktur Rieswick abgeben und fuhren mit ihren Eltern nach Velen-Ramsdorf. Dort gab es allerdings einen Wermutstropfen. Man teilte ihnen mit, dass leider nicht die Spende in erwarteter Höhe gezahlt werden könne. Weil die Haarlänge nach dem Beschneiden der unbrauchbaren dünnen Spitzen unter 30 Zentimeter und somit knapp unter dem Limit liege. Somit gehen nur noch zehn Euro pro Zopf an die Kinderkrebshilfe. „Das war auf der Homepage leider etwas unglücklich formuliert. Hätten wir das gewusst, dann hätten wir natürlich noch einige Monate gewartet“, bedauert Kathrin Seggert. „Echt schade ist das. Wir hätten uns so sehr gewünscht, dass die kranken Kinder mehr Geld bekommen“, bemerken die beiden Freundinnen traurig.

Trotzdem war die Aktion eine spannende Erfahrung für die Mädchen. Zur Erinnerung haben sie von der Mitarbeiterin des Perückenstudios einen Schlüsselanhänger mit einem Schutzengel bekommen. Und Aurelia kündigt an, dass sie ihre Haare erneut wachsen lassen wird. „Aber dann achte ich darauf, dass der Zopf deutlich länger ist als 30 Zentimeter“, möchte die Neunjährige garantieren, dass man keine Argumente mehr findet, keinen höheren Betrag an die Kinderkrebshilfe zu zahlen.

Bis dahin werden allerdings noch rund drei Jahre vergehen. Denn das Kopfhaar wächst beim Menschen durchschnittlich einen Zentimeter pro Monat.