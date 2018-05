In dem aktuellen Fall hatten die Beamten den Mann am Montag gegen 8 Uhr auf der Metelener Straße angehalten und überprüft. Dabei rochen die Polizisten Alkoholgeruch, heißt es im Polizeibericht. Ein freiwillig vor Ort vorgenommener Test ergab nahezu 1,8 Promille in der Atemluft. Daraufhin ordneten die Beamten eine Blutprobe an. Den Führerschein konnte die Polizei dem Ochtruper nicht abnehmen. Diesen hatte er bereits bei einer früheren Trunkenheitsfahrt abgegeben. Gegen den Pkw-Fahrer wurde ein weiteres Strafverfahren eröffnet. Außerdem prüft die Staatsanwaltschaft, ob der Wagen des Mannes eingezogen werden kann, heißt es weiter.