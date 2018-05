Mädchen und Jungen der Jahrgangsstufen vier und fünf können sich mit ihnen die Spuren der Friedensreiter des Westfälischen Friedens von 1648 machen.

„Die Friedensreiter sind bei den Friedensverhandlungen zum Ende des Dreißigjährigen Krieges zwischen Münster und Osnabrück gependelt und haben den einzelnen Delegationen die Verhandlungsbotschaften übersendet“, heißt es in der Ankündigung des Jugendcafés. Auf diesen Pättkes gehe es durch das Münster- und Osnabrücker Land, wo bereits vor einigen Jahren eine Radroute angelegt wurde. „Da diese Route auch zum Teil durch den Kreis Steinfurt verläuft, ist sie ideal für die ‚Connected Aktion‘ des ‚Kulturrucksacks‘, organisiert vom Jugendcafé Freiraum und dem evangelischen Jugendzentrum Jakobi Rheine“, schreiben die Organisatoren.

Übernachtet wird nach bewährten Konzept auf Luftmatratzen in Jugendzentren und Pfarrheimen. Die Stationen sind in Saerbeck, Osnabrück und Bad Laer. Unterwegs wird sich die Gruppe kreativ mit dem Thema Frieden auseinandersetzen und die Friedensrathäuser in beiden Städten­ besichtigen.

Durch die Förderung des „Kulturrucksacks“ können die Jugendcafés den Mädchen und Jungen die Radreise für 30 Euro anbieten. Weitere Informationen erhalten Interessierte auf der Homepage des Freiraums oder direkt bei Jörg Eßlage unter Telefon 0 25 53/58 86.